Проект постановления внесла команда Порошенко, которая и делегировала Буглака в эту комиссию.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления "о досрочном прекращении полномочий члена Центральной избирательной комиссии Юрия Буглака" (регистрационный номер 9611), который с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины находится в США.

Проект постановления внесли народные депутаты Украины из фракции "Европейская солидарность" среди которых, в частности, Артур Герасимов, Ирина Геращенко, Ахтем Чийгоз, Владимир Вятрович, София Федина. Именно команда Петра Порошенко делегировала Буглака в ЦИК.

В настоящее время текст проекта постановления не обнародован на официальном сайте ВР.

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Журналисты выяснили подробности жизни Буглака в Майами во время войны

Как известно, журналисты проекта "Схемы" (Радио Свобода) провели расследование и выяснили, что член Центральной избирательной комиссии Юрий Буглак уехал из Украины за 12 дней до полномасштабного вторжения и с тех пор не возвращался. Он живет со своей семьей в американском штате Флорида недалеко от Майами и все это время получает зарплату из бюджета Украины. Так, Буглак получил зарплату и другие выплаты на сумму в полтора миллиона гривен, в том числе материальную помощь из госбюджета "для решения социально-бытовых вопросов". С весны 2023 года член ЦИК взял декретный отпуск с сохранением должности.

В расследовании отмечается, что Юрий Буглак - член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с 2019 года, бывший главный юридический советник кондитерской корпорации "Roshen" и экс-депутат Верховной Рады от партии "Блок Петра Порошенко".

Буглак в комментарии "Схемам" сказал, что имеет "личные обстоятельства" и, по его мнению, он не нарушал украинских законов, потому что уехал до вторжения, а с его началом ЦИК перешла на дистанционную работу. Журналисты напомнили, что еще 14 февраля, через два дня после выезда Буглака, президент Владимир Зеленский призвал всех представителей государства вернуться в течение 24 часов в Украину. По мнению члена ЦИК, это его не касалось.

Кроме того, журналисты выяснили, что Буглак является участником группы "Барахолка Майами" в мессенджере Telegram. В то же время его жена – участница группы "Живем в Майами, говорим по-русски", где она публикует фотографии из городка Голливуд на побережье Атлантического океана в пригороде Майами.

Буглак отказался ответить журналистам, где он находится. Конкретное место жительства чиновника они установили из социальных сетей жены Юрия Буглака и матери его ребенка - Татьяны Ртищевой. В своем профиле в LinkedIn она указывает, что с января 2022 года живет в Голливуде, штат Флорида – это городок рядом с Майами на побережье Атлантического океана.

По данным журналистского расследования, у Буглака есть под Киевом 4 земельных участка общей площадью почти 50 соток. Он владеет двумя домами - на 390 и 85 квадратов - в Вышгороде и селе Хотяновка Вышегородского района. А также в его собственности две квартиры - в центре Киева и на Подоле, а еще две квартиры в столице имеет его жена. В последней общедоступной декларации за 2018 год чиновник задекларировал внедорожники Land Rover Discovery Sport 2017 года и Land Rover Freelander 2013 года, а также коллекцию дорогих часов: Rotap Maranello из розового золота, Breguet – из желтого, Chopard из белого и Marius Lacroix – с титановым корпусом, а также смарт-часы Louis Vuitton. Тогда Буглак декларировал, что имеет наличными 990 тысяч долларов, 725 тысяч гривен и 120 тысяч евро.

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