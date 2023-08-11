В течение 2022 года Буглак получил в ЦИК выплат на полтора миллиона гривень.

Член Центральной избирательной комиссии Юрий Буглак уехал из Украины за 12 дней до полномасштабного вторжения и с тех пор не возвращался. Он живет со своей семьей в американском штате Флорида недалеко от Майами и все это время получает зарплату.

Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы" (Радио Свобода). Как выяснили журналисты, в течение всего 2022 года Буглак получал зарплату и другие выплаты – суммарно ему насчитали полтора миллиона гривень, в том числе материальную помощь из госбюджета "для решения социально-бытовых вопросов". При этом отмечают, что с весны 2023 года член ЦИК взял декретный отпуск с сохранением должности.

В расследовании отмечается, что Юрий Буглак – член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с 2019 года, бывший главный юридический советник кондитерской корпорации "Roshen" и экс-депутат Верховной Рады от партии "Блок Петра Порошенко".

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Буглак в комментарии проекту "Схемам" сказал, что имеет "личные обстоятельства", и по его мнению, он не нарушал украинских законов, потому что уехал до вторжения, а с его началом ЦИК перешла на дистанционную работу. Журналисты напомнили, что еще 14 февраля, через два дня после выезда Буглака, президент Владимир Зеленский призвал всех представителей государства вернуться в течение 24 часов в Украину. По мнению члена ЦИК, это его не касалось.

Кроме того, журналисты выяснили, что Буглак является участником группы "Барахолка Майами" в мессенджере Telegram. В то же время его жена – участница группы "Живем в Майами, говорим по-русски", где она публикует фотографии из городка Голливуд на побережье Атлантического океана в пригороде Майами.

"Дистанционка" Буглака в Майами

Юрий Буглак вылетел из аэропорта "Борисполь" 12 февраля 2022 года рейсом в Стамбул, а со следующего дня и по 9 марта у него был запланирован отпуск. После ее завершения он не вернулся в Украину.

Как выяснили "Схемы", после выезда за границу, Буглак продолжал получать зарплату из бюджета, работая дистанционно почти год. Всего он получил заработную плату и другие выплаты на сумму 1,5 миллиона гривень. А с 9 марта 2023 года он ушел в отпуск по уходу за ребенком с сохранением своей должности. С этого дня члены ЦИК снова должны были работать на своих рабочих местах.

В расследовании сказано, что, живя за границей, член ЦИК Юрий Буглак осенью 2022 года дважды просил о материальной помощи из бюджета Украины – "на оздоровление" и "для решения социально-бытовых вопросов в связи с рождением ребенка". И он таки получил эту помощь – всего ему насчитали 230 тысяч гривень.

Журналисты "Схем" отмечают, что, находясь за пределами Украины, Юрий Буглак присоединялся к онлайн-заседаниям Центральной избирательной комиссии в течение 2022-го года и до марта 2023 года.

"Они проводились в среднем несколько раз в месяц. Для примера, в марте 2022 года ЦИК заседала один раз 19 минут, а в апреле два – 23 и 7 минут", – сказано в сообщении.

Буглак сказал во время разговора по телефону с журналистами, что никаких нарушений с его стороны не происходило. В то же время он отказался ответить, где именно находится.

Конкретное место жительства чиновника журналисты установили из социальных сетей жены Юрия Буглака и матери его ребенка ― Татьяны Ртищевой. В своем профиле в LinkedIn она указывает, что с января 2022 года живет в Голливуде, штат Флорида – это городок рядом с Майами на побережье Атлантического океана.

Имущество Буглака

По данным журналистского расследования, Буглак имеет под Киевом 4 земельных участка общей площадью почти 50 соток. Он владеет двумя домами – на 390 и 85 квадратов – в Вышгороде и селе Хотяновка Вышгородского района. А также в его собственности две квартиры – в центре Киева и на Подоле, а еще две квартиры в столице имеет его жена.

В последней публично доступной декларации за 2018 год чиновник задекларировал внедорожники Land Rover Discovery Sport 2017 года и Land Rover Freelander 2013 года, а также коллекцию дорогих часов: Rotap Maranello из розового золота, Breguet – из желтого, Chopard из белого и Marius Lacroix – с титановым корпусом, а также смарт-часы Louis Vuitton. Тогда Буглак декларировал, что имеет наличными 990 тысяч долларов, 725 тысяч гривен и 120 тысяч евро.

Реакция партии Порошенко

В Facebook народный депутат Украины Ирина Геращенко из фракции "Европейская солидарность" осудила действия своего бывшего коллеги по парламенту в прошлом созыве.

"Оказывается, не все наши бывшие коллеги прошли испытание оппозицией. Кто-то изменил принципам, кто-то избрал конформизм. Особенно неприемлемо это во время войны. И хорошо, что они не принадлежат к нашей команде сейчас", – написала она.

При этом Геращенко отметила, что всем высокопоставленным чиновникам, оставшимся заграницей во время военного положения, стоит сложить полномочия, равно как и депутатам всех уровней, которые выехали и не возвращаются.

Другие скандалы с чиновниками

Как сообщал УНИАН, 27 июля ВР проголосовала за прекращение полномочий народного депутата от партии "Слуга народа" Юрия Аристова, который был заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, и отдыхал на Мальдивах во время войны в Украине. Он жил в дорогом 5-звездочном отеле на частном острове Итхаафуши.

Аристову, который, несмотря на запрет для должностных лиц на выезд за границу во время войны, уехал отдыхать на острова в Индийском океане, на основании собранных доказательств сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса ("служебный подлог").

9 августа Верховная Рада Украины проголосовала за досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" Андрея Холодова, который с января 2023 года не возвращался в Украину и не участвовал в заседаниях.

По информации проекта "Схемы", нардеп находится с семьей за границей, в частности на Кипре, где у него есть семейное имение. Также журналисты выяснили, что Холодов за границей развивает семейный бизнес – его жена Екатерина Шаховская (кума Оксаны Марченко, жены одного из лидеров "ОПЗЖ" Виктора Медведчука) стала совладельцем салона красоты в Вене. Также в Вене нашли салон свадебных и вечерних платьев, который так же принадлежит жене Холодова.

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