Народный депутат Александр Юрченко уже вторые сутки находится в следственном изоляторе, поскольку за него не внесен залог.
Об этом сообщил источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
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"Сегодня в отношении подозреваемого Юрченко также не был внесен залог, как и вчера", - сказал собеседник УНИАН.
Коррупционный скандал с Юрченко: что известно
17 сентября прокурор САП сообщил Юрченко о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей.
Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса.
Детективы НАБУ установили, что депутат в завуалированной форме просил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. долларов за внесение предложений в законопроект по переработке твердых бытовых отходов и в дальнейшем - 200 тыс. долларов для подкупа членов комитета за голосование за поданные им предложения.
Юрченко исключили из фракции «Слуга народа».
21 сентября Высший антикоррупционный суд избрал Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3 млн 1 тыс. 656 грн.
Юрченко был взят под стражу около 20:00 в понедельник, 21 сентября.
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