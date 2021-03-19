В программе будут участвовать и другие приглашенные гости, связанные с Офисом президента.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель не будет единственным спикером шоу «Взгляд с Банковой» на государственном канале «Дом», хотя до этого его выпуск анонсировали как авторскую программу.

Читайте также"Подлый, пользуется грязными инструментами, опасный": спикер Зеленского обрушилась с критикой на ПорошенкоКак сообщили на канале, главными действующими лицами в шоу будут выступать разные спикеры, связанные с Офисом президента, а Мендель была «пионером» программы.

«С целью недопущения двойных трактовок участия Юлии Мендель или других приглашенных гостей и экспертов в проектах канала сообщаем, что пилотная версия, которая была представлена ​​в социальных сетях 15 марта, имела целью привлечь внимание аудитории и получить обратную связь», – говорится в сообщении.

«Мы учли мнения аудиторий и сожалеем, что могли ввести в заблуждение часть подписчиков в наших социальных сетях по поводу участия госпожи Мендель в проекте в качестве ведущей на телеканале. Извиняемся за то, что сразу не внесли ясность по этому вопросу», – добавили на канале.

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Автор: Катерина Шварц