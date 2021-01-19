Креминь говорит: в случае нарушений будут направлять обращение к руководству парламента.

Народные депутаты Украины будут нести ответственность за нарушение языкового законодательства наравне с другими гражданами.

Об этом рассказал уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь в эфире "Обозреватель ТВ".

Креминь уточнил, что ответственность за соблюдение норм закона о языке в Верховной Раде лежит на председательствующем заседания. В случае нарушений будут направляться обращения к председателю парламента и комитетов Рады. Языковой омбудсмен рассказал, что ранее подобные рекомендации уже направляли городским головам Одессы и Николаева.

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"Для политика наибольшее вознаграждение - это поддержка со стороны избирателей и граждан Украины. Политики, которые любым способом пытаются нарушить закон и его обходить - это фактически политический приговор", - заявил он.

За выступления на негосударственном языке в стенах Верховной Рады ответственность будет нести нарушитель, отмечает Кремень. В частности, его будут предупреждать о нарушениях с требованием больше не позволять себе подобное.

Украинский язык в сфере обслуживания: что изменилось в январе

16 января вступила в силу статья 30 Закона о языке, согласно которому все поставщики услуг независимо от формы собственности должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

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Закон о языке: что предусматривает 30 статья

Языком обслуживания потребителей Украины признается украинский язык;

Информация о товарах и услугах (в том числе в интернет-магазинах и интернет-каталогах) также должна предоставляться на государственном языке, но может дублироваться на других языках;

при предоставлении такой информации допускается использование слов, сокращений, аббревиатур и обозначений на английском языке и/или с использованием букв латинского и/или греческого алфавитов.

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Автор: УНИАН