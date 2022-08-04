Зеленский уволил Дмитрия Бутрия от временного исполнения обязанностей председателя Херсонской ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ярослава Янушевича председателем Херсонской областной государственной администрации.

Об этом говорится в соответствующем указе президента №553/2022, размещенном на сайте главы государства.

Другим своим указом, №552/2022, Зеленский уволил Дмитрия Бутрия от временного исполнения обязанностей председателя Херсонской ОГА.

Указы датированы 4 августа.

Как отмечается в сообщении на сайте главы государства, во время встречи в ОП Зеленский вручил Янушевичу служебное удостоверение и выразил уверенность, что его опыт и профессионализм пригодятся во время выполнения задач, поставленных перед ним как руководителем важного региона.

Президент также подчеркнул, что Херсонская область непременно будет освобождена от российских оккупантов, а коллаборанты будут привлечены к ответственности.

Ярослав Янушевич: что о нем известно

Ярослав Янушевич родился в 1978 году в г. Киеве. В 2000-м окончил Киевский национальный университет им. Т. Шевченко (специальность "финансы"), в 2009 году - Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова (специальность "правоведение") и Национальную академию государственного управления при президенте ("управление общественным развитием"). Доктор юридических наук.

С 1996 - го работал на различных должностях в Государственной налоговой инспекции г. Киева, с 2001 года - в Государственной налоговой администрации Украины. В 2006-2007 гг. был заместителем председателя ГНАУ. С 2011 по 2013 год - заместитель председателя Государственной миграционной службы. В 2013-м занимал должность генерального директора ГП "Документ". В 2013-2014 гг. - заместитель председателя Государственной финансовой инспекции. С 2014 года по 2016-й - исполнительный директор предприятия "Украинский государственный центр радиочастот".

С 2016 года - советник генерального директора ГП "Украинский государственный центр радиочастот". Заслуженный экономист Украины. Полный кавалер ордена "За заслуги".