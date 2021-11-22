Свою речь Янукович написал на русском и начал с громких заявлений.

Бывший президент Виктор Янукович, скрывающийся в России, обратился к украинцам по случаю восьмой годовщины начала Майдана.

Текст обращения опубликовал в Facebook его прессекретарь Юрий Карасир.

Свою речь Янукович написал на русском и начал с громких заявлений о том, что восемь лет назад "Украина прекратила свое существование, потому что стала воюющей страной", а "власть Майдана до сих пор не принесла обещанный мир".

Кроме того, беглый президент назвал Украину "самой бедной и нестабильной страной на континенте". По его мнению, "промышленный потенциал Украины практически разрушен, энергетическая безопасность находится в критическом состоянии, а дефицит бюджета постоянно растет".

Читайте такжеДела Майдана: адвокат сообщила, кто может остаться безнаказаннымЯнукович заявил, что создание нового формата переговоров без РФ не даст результата, поскольку США, Германия и Франция якобы заинтересованы в участии России в нем.

"Я с удивлением наблюдаю, как официальный Киев пытается разыгрывать две абсолютно взаимоисключающие партии. С одной стороны он хвастается тем, что ведет "наглую внешнюю политику, тем самым как бы демонстрируя миру самостоятельность украинской власти, которая не боится выступать с острой критикой Германии и Франции, которая порой колеблется. С другой стороны, уверяет всех, что и Париж, и Берлин готовы оказывать всяческую поддержку, несмотря на эту критику, и заявляют, что минский формат уже неактуален", — пишет беглый президент.

Янукович отметил, что Украине не стоит рассчитывать на поддержку извне, ведь "Запад ничего не будет делать в ущерб себе", а также советует перейти "к совершенно новой стратегии развития страны".

В своем тексте Янукович пишет, что страна восемь лет не знает "правду о событиях на Майдане".

Почти 8 лет украинцам не хотят сказать правду о событиях на Майдане, о которой большинство из них знает. Народ сам смог без "следователей" и "прокуроров" понять и определить, кому была выгодна эта трагедия и к чему она привела. Трагедия, которая из-за желания наживы "власти Майдана", привела страну к потере территорий, войне и краху, - говорится в обращении.

Как сообщал УНИАН, Государственное бюро расследований (ГБР) завершило досудебное расследование в отношении бывшего президента Виктора Януковича и его окружения по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года. Фигурантами дела стали девять бывших топ-чиновников.

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Автор: Марта Гичко