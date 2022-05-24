Зеленский отметил, что чувствует себя дома только в Украине, и защищать нашу страну – это так же, как защищать свой дом от преступников.

Объединение украинцев после начала российского вторжения доказывает, что граждане Украины, несмотря на некоторые различия, имеют общие ценности и взгляды на важные стратегические вещи.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время онлайн-общения с участниками Всемирного экономического форума в Давосе, сообщила пресс-служба ОП.

"Для меня это не был сюрприз, что наши люди объединены и объединились так сильно. Иногда в разных частях нашей страны есть разные мнения, разное видение некоторых вещей, есть разноязычные люди. На востоке больше говорят на русском, на западе - на украинском. Но мы объединились все так крепко, и я счастлив, что моя уверенность в украинских людях подтвердилась. Мы разные, но одинаковые. В деталях, мелочах мы разные, но в важных стратегических вещах, в человеческих вещах мы – одинаковые. Ценности у нас одинаковые", – подчеркнул глава государства.

Президент также отметил, что всегда считал Украину лучшей страной в мире.

"Я - фанат Украины, всегда был. Всегда, когда у меня до президентства была возможность выбирать, где отдыхать, я выбирал то или иное место в Украине. Даже если где-то горы выше и лучше, для меня в Украине они всегда были лучшими", – рассказал он.

Зеленский отметил, что чувствует себя дома только в Украине, и защищать нашу страну – это так же, как защищать свой дом от преступников, которые ворвались в 4 утра.

Президент выразил мнение, что после этой войны украинцы по-другому будут смотреть на свою землю, на свою природу и на свою страну.

По его словам, война дала дополнительное понимание, что важнейшими являются очень простые вещи.

"Когда дети рядом, все в порядке с женой, живые родители и близкие люди. Живые соседи, у них ничего не горит, ракета к ним не прилетела... потому что горе – оно общее. И это вторжение России – это общее горе", – пояснил Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости:

Ракетный удар по Десне: Зеленский сообщил о 87 погибших

Зеленский предлагает создать новую международную организацию для предотвращения голода в мире

Зеленский: самая тяжелая боевая ситуация сейчас - на Донбассе

Зеленский отметил, что чувствует себя дома только в Украине, и защищать нашу страну – это так же, как защищать свой дом от преступников, которые ворвались в 4 утра.

Президент выразил мнение, что после этой войны украинцы по-другому будут смотреть на свою землю, на свою природу и на свою страну.

По его словам, война дала дополнительное понимание, что важнейшими являются очень простые вещи.

"Когда дети рядом, все в порядке с женой, живые родители и близкие люди. Живые соседи, у них ничего не горит, ракета к ним не прилетела... потому что горе – оно общее. И это вторжение России – это общее горе", – пояснил Зеленский.