Он отмечает, что для всех украинских дипломатов абсолютный приоритет - это оружие и боеприпасы для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что все партнеры нашей страны соглашаются, что борьба Украины в войне против России - это защита общих ценностей всех стран свободного мира.

Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.

Президент отметил, что сегодня, 23 мая, общаясь с участниками Давосского форума, который начал свою работу, он говорил о необходимости предоставить Украине все необходимое для спасения жизней украинцев.

"Все наши партнеры соглашаются с тем, что борьба Украины в войне против России - это защита общих ценностей всех стран свободного мира. Нашей общей свободы. А если так, то мы имеем право рассчитывать на полную и неотложную помощь, прежде всего оружием", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что каждые его международные переговоры, каждое обращение к парламентам или другим зарубежным аудиториям обязательно касается этой тематики.

"И я благодарен всем. Всем тем нашим партнерам, которые помогают и дают нам необходимое вооружение и боеприпасы, чтобы преодолевать то преимущество, прежде всего в количестве техники и вооружений, которое есть у российской армии", - сказал он.

Зеленский добавил, что сегодня, как и ежедневно, он работал над тем, чтобы давление на Россию было усилено. "Наши представители в Давосе работают над тем, чтобы Украина получила большую финансовую и гуманитарную поддержку. А для всех дипломатов нашей страны абсолютный приоритет - это оружие и боеприпасы для нашего государства", - подчеркнул президент.

Напомним, президент подчеркивает - численность оккупационных сил Российской Федерации на Донбассе превышает украинские силы по соотношению "один к двадцати".

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