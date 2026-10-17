В Пиренеях живет 'крохотный мохнатый слон': почему его почти невозможно увидеть

Он ведет преимущественно ночной и скрытный образ жизни, а большую часть времени проводит в воде.

В горных реках Пиренеев обитает необычное млекопитающее, напоминающее смесь крота, землеройки и крошечного слона.

Речь идет о пиренейском выхухоле. У животного гибкая морда, похожая на хобот, перепончатые лапы и водонепроницаемая шерсть. Эти особенности помогают ему охотиться под водой, однако увидеть животное в дикой природе удается крайне редко, пишет Discoverwildlife.

Это маленькое млекопитающее обитает преимущественно в чистых, быстрых горных ручьях на севере Испании, в Португалии и на юго-западе Франции. Оно ведёт преимущественно ночной и скрытный образ жизни, а большую часть времени проводит в воде или в укрытиях на берегах рек.

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Длина тела пиренейского выхухоля составляет примерно 11–16 см. Его хвост может быть почти такой же длины, а тело покрыто мягким, густым мехом, который помогает сохранять тепло в воде.

Самая характерная особенность животного – длинная, чрезвычайно гибкая морда. Она покрыта чувствительными волосками и рецепторами, которые помогают обнаруживать добычу на дне водоемов. Благодаря этому выхухоль может находить пищу даже при плохой видимости.

Его рацион состоит преимущественно из водных беспозвоночных: личинок насекомых, червей, моллюсков и мелких ракообразных. Иногда он также может поедать пуголовков и мелких рыб.

Задние лапы животного имеют плавательные перепонки, а сильный хвост помогает передвигаться в воде и удерживать направление. В отличие от крота, приспособленного к рытью подземных ходов, пиренейский выхухоль специализируется на поиске пищи в воде.

Почему его так трудно увидеть

Пиренейский выхухоль предпочитает горные местности на высоте примерно 400–2500 м над уровнем моря. Ему нужна чистая, насыщенная кислородом вода, где обитает достаточно беспозвоночных для питания.

Животное устраивает укрытия в берегах рек, а входы в них могут располагаться вблизи поверхности воды. Из-за ночной активности и скрытого образа жизни экологи обычно узнают о его присутствии с помощью фотоловушек или анализа ДНК в пробах воды.

В то же время ученым до сих пор не хватает информации о некоторых аспектах его поведения, в частности о социальной жизни и особенностях размножения.

Почему редкому млекопитающему угрожает опасность

Жизнь пиренейских выхухолей полностью зависит от состояния горных рек, поэтому они особенно уязвимы к загрязнению воды, строительству плотин и гидроэлектростанций, а также разрушению естественных мест обитания.

Дополнительную угрозу представляет изменение климата, которое влияет на полноводье рек и качество водной среды. Из-за фрагментации ареала отдельные популяции оказываются изолированными друг от друга, что затрудняет сохранение вида.

Международный союз охраны природы относит пиренейского выхухоля к уязвимым видам. Для его сохранения специалисты работают над восстановлением речных экосистем, улучшением качества воды и мониторингом популяций.

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