По состоянию на 7 июня Россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале.

Россия ворует, вывозит и продает украинское зерно другие страны, в частности, в Турцию.

Об этом в интервью Радио НВ заявил посол Украины в Турции Василий Боднарь.

"На самом деле в Турцию оно заходит по совсем другим документам, где показывается, что это вывоз с территории РФ, что зерно принадлежит какой-то российской компании. То есть у нас сейчас ситуация, когда есть, как минимум, три преступления: первое — кража, второе — незаконное пользование нашими закрытыми портами, третье — вывоз этого зерна по поддельным документам, поскольку на турецкий рынок по документам из Херсона или с территории оккупированного Крыма оно никогда бы не зашло", - заявил посол.

Он также отметил, что Турция работает в тесном контакте с МИД и Минторговли.

"Мы, конечно, в тесном контакте с Министерством иностранных дел и с их Министерством торговли. Все нас уверяют, что помогут, чтобы не допустить таких продаж", - заявил Боднарь.

По его словам, Минюсту было предложено подключиться к ситуации и возбудить уголовные дела в отношении причастных к торговле украденным зерном.

"Вся проблема в том, что мы должны начать юридические процедуры. Мы предложили сейчас Офису генерального прокурора и нашему Минюсту включиться в это дело, возбудить уголовное дело, внести причастных лиц… Сделать запрос на то, чтобы их либо доставили в Украину, либо предоставили возможность допросить, и с этого начать юридические процедуры, чтобы наказать виновных в совершении этих преступлений. Кроме заявлений, мы начинаем действовать в юридической плоскости, и это самое главное", - отметил посол.

Кража зерна из Украины:

По информации украинских чиновников, по состоянию на 7 июня Россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале.

Большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена судами, в том числе находящихся под западными санкциями.

Госдепартамент США называл российские суда "Матрос Кошка", "Матрос Позынич" и "Михаил Ненашев" как подозревающие в перевозке краденого зерна.

Эти суда курсировали между Керченским проливом, разделяющим Крым и Россию, и различными портами в Восточном Средиземноморье.

При этом веб-сайты морского отслеживания и эксперты отмечали, что РФ скрывает информацию о задействованных судах. В частности, подсанкционные суда часто отключают свои транспондеры, пока они не находятся в море, чтобы скрыть свой порт отправления. Иногда они швартовались в Турции или Сирии.

По информации СМИ, в Севастополе ежедневно грузят на суда украинское зерно.

Ранее стало известно, что РФ, Турция, Украина и ООН подготовили дорожную карту, чтобы обеспечить работу безопасного коридора по вывозу сельхозпродукции из портов нашего государства. При этом турецкие представители уже некоторое время ведут дипломатические контакты для формирования специального механизма, который обеспечит безопасную доставку зерна из Украины на мировые рынки.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украину не пригласили на переговоры Турции и РФ по вывозу зерна через Черное море. Встреча должна состояться в Анкаре 8 июня.

Глава государства предположил, что Турция встречается с россиянами, в частности, чтобы РФ гарантировала Анкаре, что с их кораблями ничего не произойдет. Также глава государства отметил, что власти отвергли предложение Беларуси, которая позволила запускать россиянам ракеты со своей территории, отправить продукцию через соседнюю страну.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в продовольственном кризисе, который разворачивается в мире из-за войны в Украине, виновата лишь Россия. Несмотря на пропаганду Кремля, которая распространяет фейки, последствия российского вторжения в Украину задели весь мир.

6 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что У США есть доказательства того, что Россия ворует зерно из Украины для продажи с целью получения прибыли.

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