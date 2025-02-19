Для проведения выборов нужно, чтобы в Украине наступил мир и отменили военное положение.

По состоянию на сейчас Центральная избирательная комиссия не ведет никаких действий по подготовке к проведению выборов. В то же время к голосованию онлайн или по почте Украина пока не готова.

Такое заявление сделал в интервью "Радио Свобода" председатель ЦИК Олег Диденко. Он акцентировал, что послевоенные выборы – "это не место для экспериментов".

"Они очень, с одной стороны, сложные будут и, с другой стороны, очень ответственные. Поэтому такие какие-то кардинальные нововведения – это очень опасные вещи, которые могут негативно повлиять и дестабилизировать ситуацию", – пояснил Диденко.

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Глава Центризбиркома добавил, что для проведения выборов нужно, чтобы в Украине наступил мир, отменили военное положение и чтобы после этого "было достаточно времени для изменения законодательства и надлежащей подготовки избирательного процесса".

Выборы в Украине: последние новости

Тема выборов в Украине во время войны время от времени активно обсуждается в информационном пространстве. Во время военного положения проведение выборов невозможно, и эту тему часто эксплуатирует Россия.

Представители страны-агрессора манипулируют вопросом голосования, чтобы показать якобы "нелегитимность" украинской власти. Но в последнее время похожие заявления начали звучать и из других стран.

Так, президент США Дональд Трамп набросился на президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "диктатором без выборов". Вину на отсутствие избирательного процесса в Украине он возложил именно на Зеленского, а не на Россию, которая уже три года ведет полномасштабную войну против нашей страны.

"Он отказывается от выборов, имеет очень низкий рейтинг в украинских опросах, и единственное, что у него хорошо получается – это играть на Байдене "как на скрипке". Диктатор без выборов", – написал американский президент.

Президент Чехии Петр Павел раскритиковал риторику своего американского коллеги. Он подчеркнул, что Украина воюет с ядерной державой. К тому же, пятая часть ее территории находится под оккупацией:

"Какой была бы ценность выборов, проведенных в стране, которая уже 3 года противостоит агрессии со стороны соседней ядерной державы? Как организовать выборы, когда пятая часть территории оккупирована оккупационными войсками, а вся страна находится под ежедневными обстрелами? Называть президента такой страны диктатором – это надо иметь большой цинизм", – сказал президент Чехии.

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