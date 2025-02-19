Перед полномасштабным вторжением РФ на территорию Украины у Зеленского был уровень доверия лишь 37%.

По состоянию на первую половину февраля 2025 года 57% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому.

Таковы данные опроса Киевского международного институт социологии (КМИС), который был проведен в течение 4-9 февраля 2025 года. При этом, не доверяют президенту Украины - 37% опрошенных. Баланс доверия-недоверия составляет +20%.

Если смотреть в региональном измерении, то наибольшее доверие у Зеленского в Центре Украины- 62%, не доверяют - 32%. На Западе Украины этот показатель соответственно -57% и 36%, а на Юге - 55% и 38%, на Востоке - 55% и 41%.

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В КМИС отмечают, что показатели доверия немного улучшились по сравнению с последним опросом в декабре 2024 года, когда ему доверяли 52%, не доверяли - 39%, а баланс доверия-недоверия составил +13%.

Для сравнения, по данным опроса КМИС в феврале 2022 года, то есть накануне полномасштабного вторжения России на территорию Украины, президенту Зеленскому доверяли лишь 37% опрошенных, а 52% - не доверяли. При этом 11% не определились. Уже в мае 2022 года уровень доверия достиг 90%, не доверяли Зеленскому - 7% украинцев, а 3% - не определились.

По данным опроса, уже в декабре 2023 года уровень доверия граждан снизился - 77% доверяли, а 22% - не доверяли, в феврале 2024 года - эти показатели были соответственно 64% и 35%, а в мае 2024 года - 59% и 36%.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий считает, что президент Зеленский сохраняет достаточно высокое доверие в обществе и тем более сохраняет легитимность.

"Если отдельные международные партнеры-союзники переживают за легитимность президента в контексте возможных мирных переговоров и считают уместным настаивать на выборах, то с точки зрения самих украинских граждан с этим проблем нет, нынешний президент и власть вполне легитимны вести сложные переговоры, а выборы должны быть после завершения войны и как минимум получения Украиной надежных гарантий безопасности", - отмечает он.

Справка. КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория) было опрошено 1000 респондентов.

Переговоры о завершении войны

Президент США Дональд Трамп в заявлении после переговоров России и США в Саудовской Аравии раскритиковал украинскую власть вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, и заявил, что в Украине должны пройти выборы. Он сказал, что сейчас в Украине есть руководство, которое "позволило развязать войну, которой не должно было быть". Трамп заявил, что рейтинг одобрения президента Украины составляет якобы 4%.

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