Он отметил, что для этого надо менять законодательство. Кроме того, нельзя проводить выборы в условиях, что военные в окопах не смогут проголосовать.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в военное время нельзя проводить выборы в Украине, потому что надо менять действующее законодательство. Об этом Зеленский рассказал журналисту Бруно Веспи во время интервью для итальянского телеканала Rai 1.

В частности, у него спросили, будет ли он откладывать проведение выборов, потому что в Украине идет война.

"Для того, чтобы провести выборы в военное время, в Украине надо изменить соответствующее законодательство. В военное время не могут проходить выборы", - подчеркнул Зеленский.

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Также президент отметил, что надо с большим уважением относиться к украинским военным, которые находятся в окопах.

"Надо предоставить им возможности волеизъявления, и это очень весомо. Потому что это просто нечестно. Я об этом говорил, когда люди, которые защищают нашу землю, не имеют возможности голосовать", - сказал Зеленский.

Кроме того, он добавил, что надо понять, как будут голосовать семь миллионов украинцев, которые находятся за рубежом.

"Для этого нужна отдельная инфраструктура", - сказал Зеленский.

Выборы в Украине - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 5 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что в Украине не будет выборов до отмены военного положения. А для отмены военного положения надо одержать победу на поле боя.

А представитель фракции "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства в парламенте Виталий Безгин намекнул, что переизбрание президента Украины во время войны - это что-то про "фантастику".

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