Краеугольный вопрос прокомментировал представитель фракции Виталий Безгин.

Представитель фракции "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства в парламенте Виталий Безгин намекнул, что переизбрание президента Украины во время войны - это больше про "фантастику".

Он уверен, что пока противостояние с РФ не закончится хотя бы в военном плане, новых выборов не стоит ждать. Еще весной 2023 года определенная политическая тусовка Украины пыталась разгонять мысль, что нация будет снова выбирать президента в 2024 году. Прогнозировали "желаемое", опять же, на весну.

"Я говорю - не будет. Потом говорили: весной 2024 точно будут выборы. Нет. Теперь все будут говорить об осени 2024 года? Я не сторонник фантастических сценариев", - подчеркнул политик в интервью УНИАН.

Видео дня

По словам Безгина, реальность украинцев такова, что мы имеем крайне тяжелый фронт. Поэтому нет никаких оснований ждать выборов в таких условиях, хотя некоторые политические проекты намеренно раскручивают всю эту тему.

"Объективно, если мы говорим даже об осени 2025 года, о срочных местных выборах, то мы технологически не готовы их проводить", - уточнил представитель "Слуг народа".

Как известно, решение Конституционного суда от 2014 года говорит следующее: официальный срок полномочий президента Украины составляет пять лет. Однако почему-то никто не учитывает то, что в Конституции есть три статьи о президентских полномочиях. Одна из них фактически аннулирует все упреки о "нелегитимности" Зеленского как президента, подчеркнул Безгин.

"Мой ключевой аргумент - это статья 102, которая определяет, гарантом чего является президент - Конституции, государственного строя и территориальной целостности Украины. Считать кого-то нелегитимным, как это пытаются вбросить, абсолютно бессодержательно", - заявил он.

В то же время глава одного из подкомитетов Рады напомнил, что в России вообще цивилизованные выборы отсутствуют как явление - там Путин каждый раз сам себя переизбирает. Поэтому не Москве навязывать украинцам "нелегитимность Зеленского" по причине, что в Украине война.

По мнению нардепа, украинцы не должны на такое "вестись". "Я не вижу никаких оснований считать президента нелегитимным после 21 мая", - резюмировал он.

Будут ли новые выборы президента - Данилов дал четкий ответ

Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов четко очертил: никаких новых выборов президента не будет, пока идет война. Избирательный процесс можно будет устроить только после победы, объявил он.

Отметим, 5 февраля Зеленский внес в парламент проекты законов о продлении действия мобилизации и военного положения еще на 90 суток (отсчет от 14 февраля).

Вас также могут заинтересовать новости: