По его словам, важно организовать выборы так, чтобы люди, которые должны голосовать, могли это сделать в безопасности.

Выборы в Украине могут состояться, "если парламенту удастся решить все задачи по обеспечению доступа к голосованию".

Об этом заявил президент Зеленский в интервью итальянскому каналу Sky TG24.

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"Ситуация сложная, но выборы в Украине могут состояться, если парламенту удастся решить все задачи по обеспечению доступа к голосованию. Важно организовать выборы так, чтобы люди, которые должны голосовать, могли это сделать в безопасности, без нападений. У нас есть эта задача, если наша страна сможет внести поправки в законы, то выборы состоятся в Украине", - пояснил президент.

Возможность проведения выборов в Украине - детали

В 2024 году должны состояться выборы президента Украины. Первый тур должен состояться 31 марта, второй (в случае назначения) - 21 апреля. В то же время в связи с полномасштабным вторжением России в Украину сейчас действует военное положение, во время которого проведение выборов запрещено.

Зеленский ранее заявил, что Украина готова провести выборы в 2024 году, но есть ряд проблем, которые нужно решить, в частности, вопрос с волеизъявлением на временно оккупированных территориях.

При этом, некоторые западные политики подталкивают Украину к проведению парламентских и президентских выборов, несмотря на войну и военное положение.

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