Церемония инаугурации избранного президента США Джо Байдена состоится 20 января 2021 года.

Соединенные Штаты Америки еще не рассылали лидерам иностранных государства приглашения на церемонию инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга.

«Инаугурация Байдена готовится. Формат инаугурации окончательно, по крайней мере по состоянию на это утро, еще не определен. Приглашения не рассылались», - сказал министр.

Кулеба также заметил: «Что касается визита президента - безусловно, визит президента Украины в США, так же как и визит президента США в Украину, - это вопрос, который постоянно находится на нашей повестке дня, и мы над ними работаем».

Выборы президента США

Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.

По данным американских СМИ, церемония инаугурации Байдена из-за пандемии состоится по сокращенному сценарию.

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Автор: Виталий Саенко