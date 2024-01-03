Украинский дипломат считает, что ситуация не катастрофична.

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году не обязательно приведет к проблемам выделением помощи Украине. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что у политику нужно найти подход.

По его словам, "из любой ситуации надо выжимать пользу для себя, для своей страны, или возвращать ситуацию таким образом, чтобы можно было эту пользу для страны выжать".

"Трамп воспринимается благодаря своим, я бы сказал, ультрахаризматическим поступкам, своей репутации и фразам. Но кто продал Украине первое американское оружие? Президент Трамп – Javelin. Кто начал программу бесплатной передачи Украине первых военно-морских судов, катеров типа Island и Mark-6? Трамп. Кто воевал с "Северным потоком-2" и наложил санкции на известное, но уже подзабытое судно Fortuna, которое прокладывало этот трубопровод? Это был Трамп", - заявил дипломат в интервью NV.

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При этом он отверг любые договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным и Трампом или другим лидером США.

"Поэтому Трамп – это человек, с которым можно работать, нужно просто уметь с ним работать. Если он дойдет до выборов и если он в них победит, он будет совершенно другим, чем президент Джо Байден, которому мы чрезвычайно за все благодарны. Есть очень много "если", но Украина не должна ничего бояться, никаких выборов и никаких действующих или будущих политиков", – подытожил Кулеба.

Выборы президента в США - будет ли участвовать Трамп

Верховный суд штата Колорадо исключил Дональда Трампа из избирательного бюллетеня штата в 2024 году, постановив, что он не является подходящим кандидатом в президенты из-за "запрета повстанцев", предусмотренного 14-й поправкой.

Кроме того, Апелляционный суд США постановил, что Трампа можно судить по событиям 6 января 2021 года, ведь в тех событиях на него не распространяется президентский иммунитет. Но рассмотрение дела по существу еще не состоялось.

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