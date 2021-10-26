Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия "Слуга народа".

Проходной 5-процентный барьер на вероятных выборах в Верховную Раду сейчас преодолевает шесть партий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 14 по 20 октября 2021 года.

В частности, если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 14% всех опрошенных или 21,6% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать).

За партию "Европейская солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 10% и 15,8% опрошенных, за партию "Оппозиционная платформа — За жизнь" - соответственно 8,1% и 12,9%, ВО "Батькивщина" - соответственно 7,4% и 11,1%, партию "Наши" - соответственно 3,9% и 6,4%, партию "Сила и честь" — соответственно 3,9% и 6%.

Также за партию "Украинская стратегия Гройсмана" - соответственно 2,4% и 3,8%, партию "Гражданская позиция" - соответственно 2% и 2,9%, Радикальную партию Олега Ляшко — соответственно 1,9% и 2,5%, "Партию Сергея Притулы" — соответственно 1,6% и 2,2%, ВО "Свобода" — соответственно 1,3% и 2%, "Партию Шария" — соответственно 1,3% и 1,7%, партию "УДАР Виталия Кличко" — соответственно 0,8% и 1,1%, за каждую из других политических сил — менее 1% избирателей.

Читайте также"Он контуженый": Рабинович рассказал, чем Кива так ценен для ОПЗЖ (видео)

По данным социологов, по сравнению с концом июля-началом августа 2021 года снизилась электоральная поддержка партии "Слуга народа" (с 17,1% до 14% среди всех опрошенных).

По сравнению с январем 2021 года снизился уровень электоральной поддержки партии "Оппозиционная платформа — За життя" (с 14,1% до 8,1% среди всех опрошенных), что частично может быть объяснено появлением в списке партий, который предлагался респондентам, партии "Наши", которая ориентируется на тот же сегмент избирателей, что и ОПЗЖ.

Вместе с тем, по сравнению с январем 2021 года на статистически значимом уровне снизилась электоральная поддержка партии "Голос" (с 2,1% до 0,3% среди всех опрошенных) и "Оппозиционного блока" (с 0,9% до 0,3%), что частично может быть объяснено появлением в опроснике "Партии Сергея Притулы" и партии "Наши".

Уровень электоральной поддержки других политических партий с начала этого года не изменился на статистически значимом уровне.

Как проводился опрос

Исследование проведено методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Социологический опрос проведен в рамках исследовательских проектов, осуществляемых Центром Разумкова при поддержке Представительства Фонда Ганса Зайделя в Украине.

Как сообщал УНИАН, рейтинг поддержки Владимира Зеленского, Петра Порошенко и Юрия Бойко на вероятных выборах президента снизился, а Дмитрия Разумкова - увеличился.

Автор: Виталий Саенко