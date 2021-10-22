В то же время парламент направил президенту запрос депутата "ОПЗЖ" о награждении государственной наградой Усика.

Верховная Рада не смогла направить президенту запрос о "введении санкций против предприятий кондитерской корпорации "Рошен" за финансирование бюджета государства-агрессора - Российской Федерации".

Как передает корреспондент УНИАН, за направление президенту запроса проголосовали 163 из 293 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Речь идет о запросе народного депутата от "Слуги народа" Владлена Неклюдова.

В то же время депутаты поддержали направление президенту, в частности, запроса народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Анатолия Бурмича о награждении государственной наградой Украины боксера Александра Усика.

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Кроме того, ВР поддержала направление президенту запроса народного депутата из группы "Доверие" Ларисы Билозир о присвоении звания Героя Украины генеральному директору Государственного учреждения "Институт сердца Министерства здравоохранения Украины", члену корреспонденту Национальной академии медицинских наук Украины, доктору медицинских наук, профессору Борису Тодурову.

Также было поддержано направление запроса народного депутата от "Европейской солидарности" Владимира Вятровича о присвоении (посмертно) звания Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" младшему участнику антитеррористической операции, добровольцу, участнику Революции достоинства Георгию Тороповскому.

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Автор: Таня Поляковская