Действующий глава государства продолжает лидировать в рейтинге поддержки, если бы вскоре состоялись выборы президента.

Рейтинг поддержки Владимира Зеленского, Петра Порошенко и Юрия Бойко на вероятных выборах президента снизился, а Дмитрия Разумкова - вырос.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 14 по 20 октября 2021 года.

Так, если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский (16,6% всех опрошенных, или 25,7% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать).

Намерены проголосовать за главу партии "Европейская солидарность", народного депутата Украины Петра Порошенко соответственно 9,2% и 14% опрошенных, за сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко - соответственно 7,4% и 11,7%, за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко - соответственно 7,1% и 10,1%, за бывшего председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова - соответственно 5,7% и 8,8%, за лидера партии "Наши" Евгения Мураева — соответственно 4,1% и 6,3%, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко — соответственно 3,4% и 5%, за бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана — соответственно 2% и 3,5%, за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко — соответственно 1,9% и 2,7%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко — соответственно 1,7% и 2,4%, а за мэра Киева Виталия Кличко — соответственно 0,8% и 1%.

Читайте такжеРасследуется ряд дел в отношении экс-главы Минздрава Степанова - Венедиктова

Как отмечают социологи, по сравнению с концом июля - началом августа 2021 года снизилась электоральная поддержка Зеленского (с 19,5% до 16,6% среди всех опрошенных).

По сравнению с январем 2021 года снизился уровень электоральной поддержки Бойко (с 13% до 7,4% среди всех опрошенных), что частично может быть связано с появлением в списке кандидатов, который предлагался респондентам, Мураева.

Также по сравнению с январем 2021 года снизился уровень электоральной поддержки Порошенко (с 11,7% до 9,2% среди всех опрошенных).

По сравнению с концом июля - началом августа вырос уровень электоральной поддержки Разумкова (с 1,8% до 5,7% среди всех опрошенных).

Социологи сообщили, что уровень электоральной поддержки других кандидатов с начала этого года не изменился на статистически значимом уровне.

Исследование проведено методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Социологический опрос проведен в рамках исследовательских проектов, осуществляемых Центром Разумкова при поддержке Представительства Фонда Ганса Зайделя в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виталий Саенко