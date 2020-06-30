Местные выборы состоятся осенью, если это "трезво и объективно" позволит эпидситуация – Шмыгаль

Премьер в настоящее время не видит угроз для перенесения или отмены выборов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что местные выборы в Украине состоятся осенью, если это "трезво и объективно" позволит эпидемиологическая ситуация.

Об этом он сказал в интервью BBC News Украина.

"Мы практически завершили реформу децентрализации, переходим к финишной прямой - это выборы местных советов. Местные выборы состоятся осенью. Нет угрозы, что выборы будем переносить или они будут отменены", - подчеркнул премьер.

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"Они будут, если трезво и объективно позволит эпидемиологическая ситуация", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, сейчас трудно спрогнозировать, как осенью будет развиваться эпидемия коронавируса, "но других оговорок нет".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 июня первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что профильный комитет Верховной Рады подготовит проекты постановлений о проведении местных выборов для принятия на следующей пленарной неделе (13-17 июля).

Очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов должны состояться 25 октября.

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