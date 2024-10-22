Глава государства подчеркнул, что такие разговоры - это медийные вбросы с целью проверки "градуса" такого варианта.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина не обсуждает получение членства в Организации Североатлантического договора в обмен на отказ от оккупированных Россией украинских территорий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на встрече с журналистами.

В частности, президент ответил на вопрос, возможно ли получение членства в НАТО в обмен на оккупированные территории.

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"Мы не обсуждаем это. Но считаю, что эти вбросы в медиа не случайны. Видимо, такие мысли у некоторых партнеров могут быть. Поэтому, напрямую они не коммуницируют это со мной, эти вопросы. Но через медиа, разумеется, проверяют его градус. Думаю, здесь все зависит от общества Украины", - подчеркнул Зеленский.

При этом, как отметил президент, на всех переговорах сейчас Украина поднимает вопрос гарантий безопасности.

"Лучше всего - это НАТО. Во время войны - приглашение, абсолютно открытое, с сильной позицией в любом формате дипломатии. Это приглашение, я считаю, не зависит от мнения России. Когда в этом будут уверены и еще некоторые партнеры - что они сильнее, чем Россия, тогда у нас все будет в этом смысле положительно", - подчеркнул президент.

В то же время, у него уточнили, предполагает ли Украина, что может начаться разговор о частичном вступлении в НАТО без оккупированных территорий.

"Все понимают, что какой бы путь у нас ни был, юридически никто признавать оккупированные территории территориями других государств не будет. Второе, почему я подчеркиваю приглашение? Потому, что оно дается стране в международно признанных границах. И это для меня принципиальная вещь: получить приглашение во время войны. Я считаю, что это сильная часть пакета, который мы предлагаем. Это не просто приглашение, а приглашение, пока война еще не закончилась. А уже какое вступление, как оно будет происходить, сколько - это следующий шаг, дипломатия. Могут быть разные форматы", - отметил глава государства.

Также у президента спросили о позиции Германии относительно членства Украины в НАТО.

Глава государства сообщил, что имеет с канцлером Олафом Шольцем очень хорошие отношения.

"Я благодарен, что Шольц помогает. Германия вторая по поддержке. Я все вещи говорю так, как я их вижу, а не так, как выгодно кому-то. Но то, что немецкая сторона имеет скепсис относительно нашего вступления в НАТО - это факт", - сказал Зеленский.

При этом, как убежден президент Украины, оценка Германии сейчас более мягкая, чем она была раньше.

"Это факт. Но относительно приглашения сейчас, о котором я вам говорю, они боятся тематики НАТО-Германия, что касается реакции РФ. Именно так. Поэтому я считаю, что на их мнение будет иметь влияние больший союз. Больший союз по поддержке нас - это уверенное "Да: от Соединенных Штатов. Вот что я имею в виду", - сказал Зеленский.

Другие заявления Владимира Зеленского

Ранее УНИАН сообщал, что Россия, по словам президента Украины, незаконно удерживает еще тысячи украинцев и продолжает принудительное переселение детей.

Кроме того, Зеленский отреагировал на коррупцию в МСЭК и прокуратуре.

"К сожалению, в тылу здесь, в Украине, происходят вещи, с которыми никаких врагов не надо. Это реально внутренний враг. Я жду от правоохранителей в частности, прежде всего - СБУ, ГБР, Офиса Генпрокурора - соответствующих быстрых жестких решений. Назначил СНБО", - сказал он.

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