Зеленский также рассказал о результатах встречи с министром обороны США Ллойдом Остином.

Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения в Telegram прокомментировал решение Соединенных штатов о предоставлении нового оборонного пакета объемом в 400 млн долларов.

"Готовится и еще отдельный пакет - финансирование на производство украинских дронов, 800 миллионов долларов. Украина благодарна за эту поддержку. Нам нужно, чтобы несмотря на любые угрозы политического характера в мире Украина могла неизменно защищать свой суверенитет, свою независимость. Обязательно это будет. Каждая встреча с партнерами - это разговор, в частности, об оборонно-промышленном комплексе", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что во время встречи с министром обороны США Ллойдом Остином обсудил реализацию украинского плана победы.

"О конкретных шагах, которые могут реализовать пункты Плана. Мы нуждаемся в решимости партнеров, и особенно на фоне информации о новой роли Северной Кореи в поддержке России. Очевидно, что Путин боится мира и именно поэтому ищет, как усилить агрессию и привлечь на фронт теперь и Северную Корею. Для всего мира это очевидный сигнал, кто хочет только войны", - добавил Зеленский.

Помощь Украине: важные новости

Ранее министр обороны США Ллойд Остин анонсировал новый пакет помощи Украине. Впоследствии в Пентагоне раскрыли содержимое пакета, в который, в частности, войдут боеприпасы для HIMARS, дополнительные артснаряды, бронетехника и противотанковые средства.

Незадолго до этого, 19 октября, Германия и Украина подписали соглашение о немедленном усилении противовоздушной обороны. Отмечается, что страны будут делать совместные взносы, которые должны помочь противовоздушной обороне Украины.

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