Россия незаконно удерживает еще тысячи украинцев и продолжает принудительное переселение детей, - Зеленский

Почти все, кого удалось вернуть, нуждались в долгом лечении и реабилитации.

Украине удалось вернуть из российского плена 3 тыс. 767 человек наших граждан, однако Москва незаконно удерживает еще тысячи украинцев. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Telegram.

"Пытки, унижения и голод - то, через что наши украинские люди проходят в российских тюрьмах и лагерях. Нам удалось вернуть домой 3767 украинцев и украинок", - отметил глава государства.

По его словам, почти все, кого удалось вернуть. нуждались в долгом лечении и реабилитации.

"Россия незаконно удерживает еще тысячи наших людей и продолжает принудительное переселение детей. Вместе со всеми в мире, кто уважает человеческую жизнь, должны сделать все, чтобы освободить каждого и каждую. Рассчитываем на помощь Ватикана и всех наших партнеров", - подчеркнул Зеленский.

Украинцы в плену - последние новости

Как сообщал УНИАН, в начале октября Politico, ссылаясь на данные Министерства обороны Украины, писало, что по меньшей мере 177 украинских пленных погибли в российском плену с момента полномасштабного вторжения России в Украину.

При этом, по словам представителя Координационного штаба по обращению с военнопленными Минобороны Виктории Цимбалюк, из-за отсутствия международного надзора реальное количество погибших, скорее всего, намного больше, поскольку не все тела возвращаются, а многие даже не подтверждаются Россией как пленные.

Как говорится в докладе, опубликованном ранее Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, пытки пленных военнослужащих были "широко распространены и систематические" и происходили с благословения руководства России.

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