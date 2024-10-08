По словам политика, это связано с некоторыми традициями относительно расширения ЕС.

Украина, скорее всего, сначала получит полноправное членство в НАТО, а уже потом присоединится к Европейскому Союзу. Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в Брюсселе во время "геополитического диалога" под эгидой Центра европейской политики, передает Укринформ.

Он высказал такое предположение, опираясь на динамику переговорного процесса по европейской и евроатлантической интеграции.

"Не хотел бы брать на себя неблагодарную роль Кассандры. Но, как я ожидаю, мы станем членами НАТО быстрее, чем членами Евросоюза. Это связано с определенными традициями по расширению ЕС", - объяснил Корниенко.

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Политик добавил, что приехал в Брюссель для переговоров о продолжении скрининга законодательства Украины на соответствие правовым нормам Европы, ведь это является важнейшим и практическим условием для членства любой страны в ЕС.

Также первый заместитель Председателя ВР отметил, что Украина понимает, что процесс расширения базируется на достижениях каждой страны-кандидата, поэтому готова работать, чтобы пройти этот путь вступления в ЕС.

"Как показывает практика, все волны расширения ЕС происходили после европейских выборов. Следующие такие выборы состоятся в 2029 году. Поэтому, как я думаю, следующая возможность для расширения ЕС может открыться именно после этих выборов в Европейский парламент. Мы сделаем все с нашей стороны, чтобы быть подготовленными к такому развитию. Но каким будет решение стран-членов, пока предвидеть трудно. Пять лет в политике - это очень длительное время", - подчеркнул Корниенко.

Вступление Украины в НАТО и ЕС - последние новости

Ранее вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина вступит в НАТО в пределах границ 1991 года. По ее словам, другой формат по этому вопросу не обсуждался.

В то же время президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина точно станет членом НАТО, однако это произойдет после ее вступления в ЕС. По словам политика, Финляндия поддерживает идею вступления Украины в НАТО, но с согласия всех членов альянса.

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