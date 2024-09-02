Украина должна предлагать сейчас какие-то решения до того, как союзники не предложили украинское членство в Альянсе.

Украина вступит в НАТО в пределах границ 1991 года, другой формат не обсуждался. Об этом в интервью РБК-Украина заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Комментируя дискуссии о так называемых "гибридных вариантах" членства, например когда гарантии Альянса будут распространяться на территорию, которую контролирует Украина де-факто, она отметила, что Украина "должна предлагать сейчас какие-то решения до того, как союзники не предложили украинское членство в Альянсе".

В то же время она добавила, что Украина будет слышать всех союзников, будет вести переговоры с каждым из 32 государств-членов НАТО.

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"Мы не будем никогда ставить вопрос относительно определенных ограничений или перераспределения в вопросе членства в НАТО. Есть Украина в пределах границ 1991 года, суверенная, независимая страна, которая присоединяется к НАТО", - сказала вице-премьер.

По ее словам, уже на этапе, когда речь будет идти о ратификации решения о присоединении Украины к НАТО, Украина будет общаться со всеми по этому поводу.

"Но на данном этапе между Украиной и союзниками не создано ни одного формата, где такие дискуссии могут иметь место", - отметила Стефанишина.

Вступление Украины в ЕС и НАТО

Лидеры НАТО согласились убрать требование о ПДЧ для Украины. В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме "Украина 2024. Независимость" сказал, что Украина хочет быть технически готовой к вступлению в ЕС и в НАТО сразу после победы.

На саммите НАТО 2023 года страны-члены Альянса сняли требование о плане действий по членству для Украины, однако приглашение до сих пор не предоставили.

Страны-партнеры уже неоднократно заявляли, что украинцы не смогут присоединиться к Альянсу, пока на их территории продолжается война.

В июле генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, может ли Украина вступить в НАТО "частями". По его словам, существуют различные модели, но он хочет быть "осторожным в высказываниях относительно того, какое именно решение можно будет применить для Украины".

При этом Столтенберг подчеркнул, что уже есть "очень сильный политический месседж от всех стран-союзников, что Украина станет членом НАТО" и что путь к членству Украины является необратимым.

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