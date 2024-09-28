Вступление в НАТО будет последним этапом объединения Украины с европейским сообществом, уверен финский президент.

Украина непременно станет членом НАТО, но это случится в более отдаленной перспективе и уже после вступления в ЕС. Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб на Хельсинкском форуме безопасности.

По его мнению, говорить о вступлении Украины в НАТО в краткосрочной перспективе – не реалистично, но это возможно в более отдаленном будущем.

"Я думаю, что последовательность будет такой: сначала членство в ЕС, а затем членство в НАТО во вторую очередь. Конечно, иногда это долгий путь от одному к другому или к обоим. Но, я думаю, мы должны рассмотреть последовательность: соглашения о безопасности, двусторонние гарантии безопасности, затем после этого нам нужно получить [для Украины] членство в ЕС, а затем членство в НАТО", – заявил Стубб.

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Он подчеркнул, что Финляндия поддерживает идею вступления Украины в НАТО, но при согласии всех членов альянса. Также финский президент отметил, что НАТО не может принять в свои ряды страну, которая находится в состоянии войны прямо сейчас.

Война в Украине: позиция Финляндии

Как писал УНИАН, Финляндия занимает решительно проукраинскую позицию и поддерживает Украину оружием и гуманитарной помощью. В начале года страна избрала нового президента – Александра Стубба, который также очень антироссийский и проукраинский по своей риторике.

Ранее на этой неделе Стубб выступил в ООН, где призвал реформировать данную организацию, а также выгнать Россию из Совета безопасности.

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