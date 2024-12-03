Встреча будет сосредоточена на усилении поддержки Украины.

Сегодня, 3 декабря, министры иностранных дел стран НАТО соберутся на заседании в Брюсселе. Накануне встречи глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что приглашение нашей страны в Альянс устранило бы один из главных аргументов России в ведении войны, а именно - недопущение вступления Украины в НАТО.

Однако, как сообщает Reuters, члены блока вряд ли прислушаются к Киеву и предоставят сегодня приглашение. Дипломаты на условиях анонимности объяснили, что сейчас среди 32 членов НАТО отсутствуют признаки необходимого консенсуса.

Как пишет агентство, соответствующее решение разрушит надежды Украины на политический импульс в ожидании возвращения избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом.

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По словам высокопоставленного американского чиновника, встреча будет сосредоточена на усилении поддержки Украины, чтобы она была в как можно более сильной позиции в следующем году, "вступая в возможные переговоры".

"На достижение консенсуса уйдут недели и месяцы. Я не думаю, что это произойдет завтра, я был бы очень удивлен. Лучший способ сделать это - увеличить финансирование, вооружение и мобилизацию", - подытожил чиновник.

Украина и НАТО - важные новости

Ранее президент Владимир Зеленский назвал страны, которые скептически относятся к приглашению Украины в НАТО. Он отметил, что не видит никаких рисков в том, чтобы главы МИД стран-членов Альянса на встрече 3-4 декабря рекомендовали пригласить нашу страну в НАТО.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ответил, может ли Альянс разместить свои войска в Украине. По его словам, такое решение было бы "не мудрым".

Недавно Зеленский отметил, что Украина никогда не признает российскую оккупацию украинских территорий и не согласится на членство в НАТО только для части территории.

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