По словам экс-генсека Альянса, принятие Украины в НАТО создало бы новую архитектуру безопасности в Европе.

Украина сегодня соответствует необходимым критериям для вступления в НАТО, но это невозможно для страны, которая находится в состоянии войны. Об этом в интервью ntv заявил бывший генеральный секретарь Североатлантического Альянса Андерс Фог Расмуссен.

Он, в частности, предлагает официально пригласить Украину на предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне, а затем начать переговоры о вступлении на Совете Украина-НАТО. При этом нужно некоторое время, чтобы понять, какие именно условия должны быть выполнены, прежде чем Украина сможет присоединиться к НАТО.

"Вы не присоединитесь сразу. Но вы должны начать процесс, который приведет к членству. Сегодня Украина едва ли не самая готовая к войне страна в Европе. Это могло бы стать оплотом против агрессивной России. Принятие Украины в НАТО создало бы новую архитектуру безопасности в Европе и открыло бы путь к более длительному и устойчивому миру на европейском континенте", - отметил Расмуссен. Видео дня

При этом, по его словам, говорить о том, что мы не можем пригласить Украину в НАТО, пока идет война, это "чрезвычайно опасный аргумент", ведь по сути это дает российскому правителю Путину стимул продолжать войну.

"Мы должны преодолеть такие соображения. Поэтому предлагаю прислать приглашение. Как я уже сказал, это не означает, что вы становитесь членом мгновенно. Но это запустит процесс - мы увидим, когда условия будут выполнены. Очевидно, принимать страну, которая находится в состоянии войны, является вызовом. На мой взгляд, это осуществимо. Но конкретные условия должны обсуждаться за закрытыми дверями Совета Украина-НАТО, а не публично", - резюмировал экс-генсек Альянса.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен удивили заявлениями относительно вступления Украины в НАТО. Оба согласны: чем мощнее будет помощь Украине - тем быстрее закончится война, а, следовательно, можно будет думать о реальном членстве нашей страны в Альянсе.

Также УНИАН сообщал, что в Белом доме озвучили позицию Байдена относительно членства Украины в НАТО. Там считают, что наша страна сможет стать членом Североатлантического Альянса только после победы в войне с Россией.

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