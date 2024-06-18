Кирби заявил, что сначала надо выиграть войну.

Украина сможет стать членом Североатлантического альянса только после победы в войне с Россией.

Об этом во время брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден твердо убежден, что НАТО есть в будущем Украины "на определенном этапе".

"Сначала они должны выиграть эту войну, и мы делаем все возможное, чтобы они это сделали", - сказал Кирби, отвечая на вопрос журналиста относительно перспектив такого членства. Видео дня

Саммит НАТО в Вашингтоне: последние новости

Следующая встреча лидеров Североатлантического Альянса состоится в Вашингтоне 9-11 июля. В конце апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пригласил на встречу президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что есть две главные страны, которые не дают продвигаться диалогу по вступлению Украины в НАТО. По ее словам, речь идет о Германии и США.

Недавно The Telegraph написал, что именно эти страны просили Владимира Зеленского в этом году не призывать союзников установить сроки приглашения Украины в Альянс.

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