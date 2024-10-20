По словам президента Словакии, принятие Киева в Альянс - "идея, которая хороша для третьей мировой войны".

Словакия выступает против вступления Украины в НАТО. Об этом, рассказывая в интервью местному телеканалу ta3 о недавнем саммите Евросоюза, заявил премьер-министр этой страны Роберт Фицо.

По его словам, он знает о заявлении президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что либо ядерное оружие будет размещено в Украине как сдерживающий эффект по отношению к России, либо Украина присоединится к Альянсу.

"Я не общался с господином Зеленским, мы только официально пожали друг другу руки во время фотосессии. Я выступал в дебатах, и он ответил мне в дебатах. Это не был личный разговор. Я говорю это везде и говорю публично для себя и для своего политического представительства. Мы не согласны с тем, чтобы Украина была членом НАТО. Это наша позиция", - подчеркнул Фицо.

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Он также выступает за деэскалацию в войне России против Украины, потому что "сейчас бессмысленно убивают славян, и очевидно, что у Евросоюза, как и у господина Зеленского, тоже нет плана".

"Единственный план - продолжать войну, от чего я постоянно отказываюсь. Вот и вся история, которая там была. Ничего не изменилось. Еще раз напоминаю, это война, которая возникла из-за нарушения Россией международного права. Это верно. Я с этим абсолютно согласен, но сегодня эта война поддерживается Западом, потому что они думают, что этой войной они поставят Россию на колени. Но реальность другая", - считает словацкий лидер.

Он подчеркнул, что идея о вступлении Украины в НАТО - "это именно та идея, которая хороша для третьей мировой войны":

"Я считаю, что брать Украину в НАТО не очень хорошо, потому что это угрожает всему миру. Украина должна сохранять нейтралитет и получать гарантии безопасности".

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Накануне министры обороны G7 приняли декларацию относительно членства Украины в НАТО. Подписанты также "самым решительным образом" осудили грубое нарушение Россией международного права.

Как говорится в документе, в документе отмечается поддержка права Украины на самооборону и подтверждается приверженность долгосрочной безопасности Украины, в том числе путем выполнения двусторонних обязательств в сфере безопасности.

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