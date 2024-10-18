Нужно решить, как поощрять путь вступления украинского государства в Альянс, полагаю в администрации президента США.

Союзники по НАТО ведут дискуссию насчет приглашения Украины в военно-политический блок.

Высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена сообщил, что сейчас "нет консенсуса насчет того, чтобы предложить Украине приглашение". Такая информация размещена на сайте Белого дома.

"Но, как вы знаете, на саммите НАТО всего пару месяцев назад - в июле (саммит НАТО 2024 проходил в Вашингтоне, - Ред.), в середине июля - все 32 союзника подтвердили, что Украина находится на необратимом пути к членству", - отметили в администрации Байдена.

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Американский чиновник также назвал вопросы, которые сейчас нужно решать для дальнейшего продвижения украинского государства к членсту в Альянсе:

"Поэтому вопрос в тактике того, как поощрять этот путь и как достичь консенсуса насчет следующих шагов".

В центре внимания отношения НАТО - Украина

Украина решила взять курс на вступление в НАТО после того, как РФ начала против нее агрессию - захватила Крым, вторглась на часть Донбасса. Власти Украины подали заявку на ускоренное вступление в Альянс уже после того, как россияне совершили на полномасштабное вторжение в страну.

16 октября президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде план победы, первый пункт которого предполагает приглашение Украины в НАТО. Позже генсек Альянса Марк Рютте сказал, что Украина может стать 33 или 34-м членом военно-политического блока.

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