Подписанты также "самым решительным образом" осудили грубое нарушение Россией международного права.

Министры обороны стран-членов "Группы семи" (G7) поддерживают "необратимый путь" Украины к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО. Об этом говорится в совместной декларации глав оборонных ведомств стран G7 по итогам встречи в Неаполе (Италия).

В частности, в документе отмечается поддержка права Украины на самооборону и подтверждается приверженность долгосрочной безопасности Украины, в том числе путем выполнения двусторонних обязательств в сфере безопасности.

"Мы вновь подтверждаем важность синергии и согласованности между поддержкой, предоставляемой НАТО, ЕС и на двусторонней или многосторонней основе. ... Мы подчеркиваем намерение и в дальнейшем оказывать помощь Украине, в том числе военную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Мы поддерживаем Украину относительно необратимости ее пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", - говорится в декларации.

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Министры обороны стран G7 также подтвердили непоколебимую поддержку Украины в ее защите от жестокой и полномасштабной незаконной захватнической войны России и осудили РФ, которая "ввела позицию конфронтации и дестабилизации в глобальном масштабе, также прибегая к гибридной войне и безответственному использованию ядерной риторики":

"Мы вновь подтверждаем нашу непоколебимую поддержку свободы, суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины столько, сколько потребуется".

Подписанты также "самым решительным образом" осудили грубое нарушение Россией международного права, включая Устав ООН, ее неоднократные и преднамеренные нападения на гражданскую и критическую инфраструктуру.

"Мы считаем, что агрессия России против Украины представляет угрозу международной безопасности, целям и принципам Устава ООН и правилам международного порядка. Доходы, полученные от замороженных российских суверенных активов, которые хранятся в ЕС и других юрисдикциях, будут использоваться для поддержки Украины, в том числе как военная, бюджетная помощь и помощь на реконструкцию в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - говорится в декларации.

Путь Украины в НАТО - последние новости

США готовы пригласить Украину в НАТО. Об этом в субботу сообщило издание Le Monde. По его данным, такую же позицию поддерживают Великобритания и Франция, а вот Германия все еще выступает против приглашения Киева в Североатлантический альянс.

Также УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский в Верховной Раде презентовал украинцам план победы. Первый пункт документа предусматривает приглашение нашей страны в НАТО.

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