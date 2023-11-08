В случае с Украиной Еврокомиссия предложила параллельный подход в переговорах вместо пошагового.

Еврокомиссия предложила провести процедуру присоединения Украины к Евросоюзу по уникальной процедуре.

Об этом говорится в статье "Европейской правды". Издание отметило, что она предполагает подготовку технических вопросов переговорного процесса параллельно с политическими. Издание подчеркнуло, что до этого в ЕС действовала пошаговая процедура открытия переговоров, согласно которой изначально межправительственная конференция стран-членов ЕС утверждала технический документ под названием "переговорные рамки", без которого переговоры не могли начаться.

Это искусственно тормозило начало переговоров для некоторых кандидатов. В случае с Украиной Еврокомиссия предложила параллельный подход в переговорах вместо пошагового.

Видео дня

Это означает, что промежуточные, технические этапы, а именно подготовка "переговорных рамок" и скрининг законодательства начнутся уже в декабре, как только выйдет политическое решение саммита ЕС, где должно быть одобрено предложение Еврокомиссии начать переговоры с Украиной.

Но для этого, как подчеркнуло издание, на саммите ЕС Киеву нужно получить согласие на открытие переговоров от всех лидеров, в том числе и венгерского премьера Виктора Орбана.

"Брюссель хоть и не дает Киеву 100% гарантии, но утверждает на закрытых переговорах, что с Орбаном договорятся... Да и венгерский лидер неоднократно доказывал, что за деньги ЕС готов поступиться своими "принципами". Скорее всего, сейчас есть расчет на подобный сценарий", - говорится в материале.

Вступление Украины в ЕС

Сегодня в Брюсселе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК рекомендует Европейскому совету начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Она отметила, что Киев выполнил более 90% необходимых для этого реформ.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшнее заявление председателя Еврокомиссии о рекомендациях начать переговоры относительно вступления Украины в Евросоюз, назвав это "правильным" шагом истории.

Вас также могут заинтересовать новости: