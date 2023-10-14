Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба разъясняет, что условная дата расширения Европейского Союза до 2030 года касается всех стран, стремящихся присоединиться к Евросоюзу, но непосредственно вступление может состояться и раньше.
Об этом глава МИД Украины сказал в интервью ведущей новостей ТСН Наталье Мосейчук. В частности, у главы МИД спросили о словах главы Представительства Евросоюза в Украине Катарины Матерновой, которая сказала о возможности вступления Украины в ЕС до 2030 года.
Кулеба сказал, что в среднем вступление государства в Евросоюз занимает 10 лет с момента принятия решения о предоставлении статуса кандида на вступление в ЕС.
"У нас это происходит гораздо быстрее сейчас", - сказал глава МИД. Также он объяснил, почему сейчас звучит срок до 2030 года.
"Потому что в середине Европейского союза происходит дискуссия и внутренне для себя они говорят, что ни реформа ЕС, ни расширение ЕС не могут длиться вечно. Потому что украинский кейс вывел Европейский Союз из летаргического сна", - подчеркнул Кулеба.
Как пояснил министр, если бы он перед полномасштабным вторжением России в Украину говорил бы с кем-то из Евросоюза о расширении ЕС, то выслушал монолог на тему усталости от расширения, что это никому не нужно и что в достижимой перспективе не произойдет.
"И именно украинский кейс полностью это изменил. Я неделю назад говорил в Киеве с министрами Европейского Союза... И они говорят: Дмитрий, Украина полностью перевернула наши представления о расширении ЕС - мы год назад вообще об этом даже не думали, а теперь мы как скоростной поезд туда движемся", - сказал Кулеба.
"В Европейском Союзе поняли, что расширение должно произойти. Что надо реформировать ЕС. И внутренне они себе неформально поставили планку, что эти процессы должны завершиться к 2030 году. Потому что, если не поставить себе дедлайн, - это будет собачья песня", - сказал Кулеба.
"Год 2030 - это не для Украины. Это, в принципе, у них есть такое понимание, что все расширение должно завершиться до 2030 года", - подчеркнул Кулеба.
Евроинтеграция Украины - что сегодня надо знать
Ранее глава представительства Евросоюза в Украине Катарина Матернова высказала мнение, что при условии сохранения текущего темпа реформ Украина может вступить в Евросоюз до 2030 года, поскольку это реалистичный срок.
Украина подала заявку на вступление в ЕС в начале 2022 года. Летом того же года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата и дал Киеву список из семи рекомендаций, в том числе в контексте реформ, которые обязательно должны быть воплощены.