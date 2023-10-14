В Евросоюзе неформально для себя решили, что все процессы расширения не могут продолжаться вечно, отметил глава МИД Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба разъясняет, что условная дата расширения Европейского Союза до 2030 года касается всех стран, стремящихся присоединиться к Евросоюзу, но непосредственно вступление может состояться и раньше.

Об этом глава МИД Украины сказал в интервью ведущей новостей ТСН Наталье Мосейчук. В частности, у главы МИД спросили о словах главы Представительства Евросоюза в Украине Катарины Матерновой, которая сказала о возможности вступления Украины в ЕС до 2030 года.

Кулеба сказал, что в среднем вступление государства в Евросоюз занимает 10 лет с момента принятия решения о предоставлении статуса кандида на вступление в ЕС.

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"У нас это происходит гораздо быстрее сейчас", - сказал глава МИД. Также он объяснил, почему сейчас звучит срок до 2030 года.

"Потому что в середине Европейского союза происходит дискуссия и внутренне для себя они говорят, что ни реформа ЕС, ни расширение ЕС не могут длиться вечно. Потому что украинский кейс вывел Европейский Союз из летаргического сна", - подчеркнул Кулеба.

Как пояснил министр, если бы он перед полномасштабным вторжением России в Украину говорил бы с кем-то из Евросоюза о расширении ЕС, то выслушал монолог на тему усталости от расширения, что это никому не нужно и что в достижимой перспективе не произойдет.

"И именно украинский кейс полностью это изменил. Я неделю назад говорил в Киеве с министрами Европейского Союза... И они говорят: Дмитрий, Украина полностью перевернула наши представления о расширении ЕС - мы год назад вообще об этом даже не думали, а теперь мы как скоростной поезд туда движемся", - сказал Кулеба.

"В Европейском Союзе поняли, что расширение должно произойти. Что надо реформировать ЕС. И внутренне они себе неформально поставили планку, что эти процессы должны завершиться к 2030 году. Потому что, если не поставить себе дедлайн, - это будет собачья песня", - сказал Кулеба.

"Год 2030 - это не для Украины. Это, в принципе, у них есть такое понимание, что все расширение должно завершиться до 2030 года", - подчеркнул Кулеба.

Евроинтеграция Украины - что сегодня надо знать

Ранее глава представительства Евросоюза в Украине Катарина Матернова высказала мнение, что при условии сохранения текущего темпа реформ Украина может вступить в Евросоюз до 2030 года, поскольку это реалистичный срок.

Украина подала заявку на вступление в ЕС в начале 2022 года. Летом того же года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата и дал Киеву список из семи рекомендаций, в том числе в контексте реформ, которые обязательно должны быть воплощены.

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