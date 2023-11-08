Уже в декабре Украина ожидает политического решения от Европейского совета.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшнее заявление председателя Еврокомиссии о рекомендациях начать переговоры относительно вступления Украины в Евросоюз, назвав это "правильным" шагом истории.

"Сегодня история Украины и всей Европы сделала правильный шаг – Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве с Украиной. Чистый позитив", - отметил он в видеообращении.

Глава государства подчеркнул, что несмотря на все сложности Украина движется вперед в этом вопросе. Но уже в декабре ожидает политическое решение от Европейского совета.

Видео дня

По словам Зеленского, украинцы всегда были и являются частью общей европейской семьи. Поэтому Украина должна быть в Евросоюзе.

"Украинцы этого заслуживают и своей защитой европейских ценностей, и тем, что даже во время полномасштабной войны мы придерживаемся своего слова, развивая государственные институты. Все необходимые решения принимаем", - подчеркнул президент.

Вступление Украины в Евросоюз

Сегодня в Брюсселе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК рекомендует Европейскому совету начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. По ее словам, сейчас Украина воплотила более 90% необходимых для этого реформ, поэтому отчет Еврокомиссии о завершении их выполнения обнародуют в марте 2024 года.

Фон дер Ляйен отметила, что несмотря на войну за свое существование "украинцы глубоко реформируют страну". По ее словам, Украина уже продемонстрировала прогресс в реформировании системы правосудия, по отбору членов Высшего совета правосудия, по антикоррупционной программе, по борьбе с отмыванием средств, по важным мерам по ограничению влияния олигархов на государственную политику, по одобрению нового закона о медиа и прогресс в вопросе защиты национальных меньшинств.

Вопрос начала переговоров должен принять Евросовет на заседании в середине декабря.

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