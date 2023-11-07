Еврокомиссия не мыслит категориями "4 из 7", подчеркнул министр, говоря о предоставленных ранее рекомендациях.

Украина движется к решению Европейского совета об открытии переговоров о вступлении в Европейский Союз в декабре этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал на брифинге в Брюсселе журналистам после встречи с тремя комиссарами Европейского Союза Оливером Варгеи, Дидье Рейндерсом и Марошем Шевчовичем.

"Еврокомиссия не мыслит такими категориями как 1 из 7, 2 из 7, 3 из 7, 4 из 7... Суть вообще не в этом. Суть в конечном результате. И когда мы концентрируемся, сколько рекомендаций выполнила Украина, мы отводим дискуссию от главного – есть результат или нет результата. У меня есть основания полагать, что результат будет. А те, кто сейчас разгоняют непонятно откуда взятую информацию о каком- то количестве из каких-то, пытаются превратить приближающуюся победу в "зраду", – подчеркнул Кулеба.

Министр считает это неправильным.

"Украинским гражданам не надо вестись на все эти попытки", – сказал Кулеба.

Глава МИД напомнил, что завтра, 8 ноября, состоится презентация доклада Европейской комиссии, который "должен проложить дальнейший путь к членству".

"В декабре – заседание Европейского совета, где собственно должно быть принято решение", – сказал Кулеба.

"Я не могу сейчас вдаваться в детали... Но (есть) четкий сигнал, который я получил от всех собеседников, которые завтра на заседании коллегии Европейской комиссии будут принимать окончательное решение, и этот сигнал такой: Украина движется к решению Европейского Совета в декабре этого года об открытии переговоров", – подчеркнул глава МИД.

Министр добавил, что происходит много дипломатической работы, и Украина продолжает двигаться к цели начала переговоров о вступлении в ЕС.

"Если не произойдет какого-то форс-мажора, то мы к этой цели придем. В Украине для этого есть политическая воля. И сегодня я убедился, что в в Европейской комиссии есть политическая воля для достижения этого результата", – отметил министр.

Он добавил, что работы с обеих сторон у нас всегда много.

"Чем ближе мы будем к членству – тем больше будет задач и работы и у Украины, и у Европейской Комиссии, но политически никто не ставит под сомнение тот факт, что Украина туда движется", – сказал Кулеба.

Путь Украины в ЕС: последние новости

Издание Bloomberg пишет, что Европейская комиссия порекомендует государствам-членам ЕС начать официальные переговоры о членстве Украины. Однако будут выдвинуты определенные условия. Отмечается, что речь идет о завершении реформ и принятии законодательства о меньшинствах, борьбе с коррупцией, а также "деолигархизации" и лоббировании.

Ранее журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщал, что ЕС готов начать переговоры по вступлению с двумя странами: Украиной и Молдовой. В то же время Грузия получит статус кандидата.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая на днях совершила визит в Украину, во время выступления на конференции послов ЕС в Брюсселе подчеркнула, что членство Украины в Европейском Союзе – это лучший способ обеспечить ее стабильность и процветание в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

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