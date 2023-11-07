По словам Сергея Дубовика, президент Украины выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного главы государства, все остальное – это политические спекуляции.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не имеет никакой информации о возможной подготовке к выборам президента Украины в марте 2024 года.

Об этом в комментарии Радио "Свобода" заявил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик. Он также отметил, что украинское законодательство предусматривает, что выборы во время военного положения не проводятся.

Дубовик отметил, что согласно графику, избирательный процесс должен был начаться в конце декабря. Отвечая на вопрос о продлении полномочий президента и парламента, он указал на то, что Конституция четко определяет, что президент Украины выполняет свои полномочия до вступления новоизбранного президента в должность.

Видео дня

Что касается возможности проведения выборов, он отметил, что закон о военном положении четко определяет, что во время такого положения выборы не могут быть проведены. Поэтому на данный момент юридических оснований говорить о проведении выборов нет.

В то же время Дубовик отметил, что полномочия местного самоуправления истекают только в 2025 году, поэтому проведение очередных местных выборов возможно в соответствующий срок. В целом, по его словам, нет оснований для изменений в избирательных процессах и переизбрания власти в следующем году.

"Сколько бы ни было спекуляций по этой теме, в Конституции четко записано, что президент Украины выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Все остальное - это политические спекуляции, относительно окончания полномочий, перехода каких-то полномочий. Конституция четко дает ответы на эти вопросы. Закон о военном положении четко определяет, что во время военного положения выборы не проводятся. Другого пока нет, изменений в законодательство нет", - подчеркнул зампред ЦИК.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слухи о вероятном проведении в Украине президентских выборов в марте 2024 года, заявив, что в настоящее время это не актуально. В своем видеообращении глава государства подчеркнул, что во время войны безответственно "вбрасывать" эту тематику в общество.

Зеленский подчеркнул, что сейчас украинцам стоит думать о защите государства и "не распадаться" на споры.

"Ситуация сейчас такая, как и раньше: если не будет победы, то не будет страны. Наша победа возможна. Она будет, если мы все будем сосредоточены именно на ней, а не на спорах, политиканстве или поисках какого-то своего личного интереса", - сказал он.

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