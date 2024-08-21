Вступит ли в силу Римский статут в Украине до конца года: прогноз Стефанчука

Председатель ВР отмечает, что Украина сполна пользоваться всеми полномочиями, которые будет иметь как "член клуба Римского статута".

Римский статут в Украине может вступить в силу в "ближайшем будущем". Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение во время брифинга высказал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Он назвал ратификацию парламентом Римского статута историческим решением. Спикер также отметил, что сегодня были получены письма о поддержке этого законопроекта "со стороны военнослужащих, со стороны высшего командования Вооруженных сил Украины".

На вопрос о вступлении в силу закона о Римском статуте, которое зависит от принятия закона о соответствующих изменениях в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, Стефанчук отметил, что эта инициатива уже находится в парламенте, она была внесена вместе с Римским статутом.

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"Но мы сначала хотели ратифицировать Римский статут для того, чтобы после этого вносить изменения, связанные с ратификацией Римского статута, - это логичные и последовательные действия", - пояснил он.

Спикер отметил, что есть законопроект, который внес президент Украины, и есть "очень много наработок, которые у нас сделаны специальной комиссией, которая также занимается вопросами военных преступлений".

"Я думаю, что как раз в синергии этих двух проектов мы наработаем этот акт, который также будет поддержан в украинском законодательстве. Потому что это логично, ратифицируя Римский статут, привести в соответствие свое уголовное и уголовное процессуальное законодательство", - сказал Стефанчук.

Он отметил, что Украина теперь становится еще сильнее в рамках Международного уголовного суда, став одной из 125 стран, которые уже ратифицировали Устав. "И мы будем сполна пользоваться всеми теми полномочиями, которые мы теперь будем иметь как члены клуба Римского статута", - подчеркнул председатель ВР.

Также на вопрос, вступит ли, по прогнозу спикера, Римский статут в Украине в силу до конца года, он сказал: "У меня почему-то есть оптимизм, что это будет также в ближайшем будущем".

Ратификация Римского статута в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 августа, ВР ратифицировала Римский статут МУС. Документ поддержали более 280 парламентариев.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что наша страна сделала шаг на пути к вступлению в Европейский Союз благодаря ратификации Статута. Глава МИД отметил, что Украина стала 125-м членом Международного уголовного суда.

"Совершая этот шаг, Украина демонстрирует свою непоколебимую приверженность укреплению международного правосудия. Украина уже эффективно сотрудничает с Международным уголовным судом с целью обеспечения всеобъемлющей ответственности за российские зверства, совершенные во время российской агрессии. Теперь эта работа будет еще более эффективной. С ратификацией Римского статута Украина также сделала еще один важный шаг к вступлению в ЕС", - подчеркнул Кулеба.

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