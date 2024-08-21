Украина демонстрирует свою непоколебимую приверженность укреплению международного правосудия, отметил глава МИД.

Верховная Рада Украины приняла важное решение. Украина сделала шаг на пути к вступлению в Европейский Союз благодаря ратификации Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в сети X. Глава МИД отметил, что Украина стала 125-м членом Международного уголовного суда. "Это был долгий путь, полный вызовов, мифов и страхов. Ни один из них не был правдой", - подчеркнул министр.

Кулеба добавил, что этот результат был достигнут благодаря лидерству президента Владимира Зеленского, многолетней системной работе МИД и других государственных институтов, воле украинских парламентариев.

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"Осуществляя этот шаг, Украина демонстрирует свою непоколебимую приверженность укреплению международного правосудия. Украина уже эффективно сотрудничает с Международным уголовным судом с целью обеспечения всеобъемлющей ответственности за российские зверства, совершенные во время российской агрессии. Теперь эта работа будет еще более эффективной. С ратификацией Римского статута Украина также сделала еще один важный шаг к вступлению в ЕС", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД считает ратификацию Римского статута историческим решением.

Свежие новости Украины - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 августа, Верховная Рада Украины ратифицировала Римский статут МУС. Документ поддержали более 280 парламентариев. Ранее президент Владимир Зеленский подал в парламент соответствующий законопроект.

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