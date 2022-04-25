Президент Украины обсудил с делегацией США вопросы, которые сейчас являются приоритетными для государства.

Президент Украины Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену и министру обороны Ллойду Остину План действий по усилению санкций против Российской Федерации, разработанный международной экспертной группой Ермака-Макфола.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В начале переговоров глава Украинского государства отметил важность посещения Киева американскими должностными лицами в этот ответственный для Украины момент.

"Мы ценим то, что Соединенные Штаты Америки беспрецедентно помогают Украине. Хочу от себя лично и от всего украинского народа поблагодарить президента Байдена за его лидерство в поддержке Украины, за его четкую личную позицию. Поблагодарить весь американский народ, а также Конгресс за двухпалатную и двухпартийную поддержку. Мы это видим. Мы это чувствуем", - отметил Зеленский.

Президент Украины обсудил с делегацией США вопросы, которые сейчас являются приоритетными для воюющего государства, - оборонную помощь, усиление санкционной политики против России, финансовую поддержку нашей страны и гарантии безопасности.

Он отметил, что оказанная Соединенными Штатами оборонная поддержка на общую сумму 3,4 млрд долл. является самым большим вкладом в укрепление обороноспособности Украины. Глава государства подчеркнул: это содействие уже помогает вывести оборонные способности Украины на качественно новый уровень, что крайне важно для наших защитников и защитниц, которые защищают родную землю на передовой.

Отдельное внимание уделили санкционной политике, которая должна продолжать усиливаться и стать весомым элементом влияния на агрессора.

"Мы понимаем, какими должны быть следующие шаги на этом треке. И рассчитываем на поддержку партнеров", – акцентировал Зеленский.

Он передал американской стороне План действий по усилению санкций против Российской Федерации, разработанный международной экспертной группой Ермака-Макфола.

Обсуждая пути активизации финансовой поддержки Украины как для содействия экономике, так и для восстановления Украины, президент отдельно отметил важность расширения Соединенными Штатами возможностей для доступа украинских товаров на американский рынок.

Во время встречи также обсудили мирный процесс и перспективы усиления антивоенной коалиции.

Зеленский подчеркнул, что Украина видит США лидером среди будущих стран - гарантов безопасности нашего государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 апреля, Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента сообщило, что во время визита в Киев Блинкен и Остин проинформировали Зеленского о новом военном финансировании Украины на сумму более 322 млн долларов.

По словам чиновника, почти 400 млн долларов нового финансирования на сферу обороны также пойдут 15 другим странам в Центральной и Восточной Европе и на Балканах.

Чиновник также сообщил, что в понедельник президент Джо Байден официально назначит Бриджит Бринк, ныне посла США в Словакии, послом США в Украине, это пост, который оставался вакантным более двух лет.

Справка УНИАН. 21 апреля руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак презентовал план по усилению санкций против России. Ермак отметил, что перечень предложенных санкций предлагается взять за основу для дальнейших совместных с партнерами шагов. Документ содержит 10 шагов для усиления санкционного давления на РФ.