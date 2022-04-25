По данным СМИ, США вскоре вернут в Киев своих дипломатов, а также выделят новые средства на военные нужды.

В Киеве с визитом побывали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. Американская делегация прибыла в Украину 24 апреля, тогда же состоялась встреча чиновников с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом пишет УП со ссылкой на источники в Офисе президента.

"Из соображений безопасности о приезде не объявляли. Но встречи были очень продуктивны. Утром объявим о результатах", - сказано в сообщении.

Примечательно, что визит Блинкена и Остина - первый приезд американских чиновников в Украину с начала полномасштабной войны с Россией. Также этот приезд важен на фоне того, что США в отличие от многих европейских стран до сих пор не вернули свое посольство в Киев.

По информации Reuters, Блинкен и Остин во время визита в Киев сообщили Владимиру Зеленскому, что американские дипломаты могут вернуться в Украину в ближайшую неделю. Кроме того, в столице Украины они объявили о выделении $713 миллионов на военные нужды Украине и еще 15 странам, сообщает Associated Press.

Ранее официальные представители США отказались от каких-либо комментариев по поводу заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что члены американского правительства планируют визит в Украину.

Данный визит он анонсировал в субботу во время пресс-конференции.