Устраивают ли животные похороны: ученые рассказали об удивительном поведении

Однако ученым пока сложно установить, переживают ли они смерть так же, как люди.

Люди – не единственные, кто реагирует на смерть близких, поскольку исследователи неоднократно фиксировали у животных поведение, напоминающее скорбь, прощание с умершим и даже своеобразные погребальные обряды.

В то же время учёные осторожно относятся к сравнению такого поведения с человеческим. Они предполагают, что такое поведение у животных может иметь вполне практическое объяснение – например, помогать оценить опасность или научиться избегать потенциальных угроз, пишет Discoverwildlife.

Слоны

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Слоны считаются одним из самых ярких примеров животных, демонстрирующих необычную реакцию на смерть. В частности, стада могут собираться возле погибшего, прикасаться к нему хоботами и долгое время оставаться рядом. Исследователи также наблюдали, как слоны возвращались к останкам погибших животных даже спустя длительное время.

Шимпанзе

Эти обезьяны также могут долго находиться рядом с телом умершего родственника. Они прикасаются к нему, перебирают шерсть и остаются рядом в течение часов или даже дней.

Особенно впечатляющими являются наблюдения за матерями, которые продолжают носить тела погибших детенышей в течение длительного времени.

Гориллы

Гориллы могут внимательно осматривать тела умерших членов группы и оставаться рядом с ними. Учёные также наблюдали, как животные осторожно прикасались к останкам и находились рядом с погибшими родственниками. Причём такое поведение чаще фиксируется в тесно связанных семейных группах.

Дельфины

Некоторые виды дельфинов после смерти члена группы могут поддерживать его тело у поверхности воды. В отдельных случаях группа остается рядом с погибшей особью в течение нескольких часов.

Такое поведение наблюдалось, в частности, у афалин, гринд и других представителей семейства дельфиновых.

Вороновые птицы

Особое внимание ученых привлекает поведение ворон. Увидев мертвого родственника, они могут собираться вокруг тела и громко кричать. Из-за этого такие скопления иногда называют "вороньими похоронами".

Однако исследования показали, что подобное поведение может быть связано не со скорбью в человеческом понимании. Оно помогает птицам выявлять потенциальные опасности и запоминать места, где погиб их родственник.

Сороки также могут собираться возле погибших птиц. Иногда исследователи наблюдали рядом с телом траву или веточки, однако говорить о символическом "похоронном обряде" в этом случае наука пока не позволяет.

Таким образом, животные действительно демонстрируют сложное поведение после смерти сородичей. Однако учёным пока сложно установить, переживают ли они смерть так же, как люди, или их действия имеют преимущественно социальное и практическое объяснение.

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