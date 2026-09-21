Россия утратила контроль над своей дизельной промышленностью из-за войны, - Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал войну России против Украины "позором". По его словам, нефтеперерабатывающая отрасль России из-за войны против Украины в значительной степени взорвана или временно выведена из строя. Об этом Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, пишет Rapid Response 47.
"Россия, к сожалению, утратила контроль над своей дизельной промышленностью из-за войны с Украиной. Большое количество российских дизельных нефтеперерабатывающих заводов было взорвано и, по крайней мере временно, выведено из строя. Эта бессмысленная и бесконечная война с Украиной должна быть прекращена", – подчеркнул Трамп.
При этом, как отметил Трамп, из-за этой войны страдает весь мир, поскольку одновременно "ежемесячно гибнут 25 тысяч человек, преимущественно солдат".
"Какой позор!" – подчеркнул президент США.
Предстоящая встреча Зеленского и Трампа – что известно
Как сообщал УНИАН, 20 сентября состоялся телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Лидеры Украины и США договорились встретиться в Нью-Йорке во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН.
По данным издания The Financial Times, Трамп во время телефонного разговора призвал Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам из-за опасений, что эти атаки усугубляют глобальный дефицит дизельного топлива и провоцируют рост цен.