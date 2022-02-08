Путин настаивает на юридических обязательствах НАТО и США по невступлению Украины в Альянс.

Французский лидер Эммануэль Макрон заключил с российским коллегой Владимиром Путиным соглашение о деэскалации на российско-украинской границе.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на французских официальных лиц.

Ни Путин, ни Макрон прямо не вспомнили о таком соглашении на пресс-конференции после 5 часов переговоров, хотя французский лидер сказал, что Путин заверил его в своей готовности говорить о деескалации.

По словам собеседников, была достигнута договоренность не осуществлять новые военные инициативы и вести широкий диалог по развертыванию российских войск.

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Это соглашение будет включать вывод российских войск из Беларуси в феврале после завершения масштабных российско-белорусских учений. Результатом также станут дальнейшие встречи и договоренность о "структурированном диалоге по коллективной безопасности".

Издание цитирует Макрона, который ранее уже высказывался о необходимости "конкретных гарантий безопасности" для всех государств региона, включая Россию, Украину и членов ЕС, что позволит построить "новый порядок безопасности и стабильности в Европе".

Путин настаивает на юридических обязательствах НАТО и США относительно невступления Украины в Альянс, потому что это, по его убеждению, может угрожать нацбезопасности страны.

После серии встреч с представителями РФ Запад единогласно отказал Москве в претензиях по политике расширения НАТО. При этом Россия продолжает шантажировать Европу военной эскалацией, сконцентрировав вокруг Украины более 100 тысяч своих военных.

ЕС и Вашингтон опасаются, что РФ может пойти на полномасштабное наступление на Украину, и разрабатывают инструменты сдерживания аппетитов Москвы включительно с поставками оружия украинской армии.

Во время встречи с Макроном Путин подтвердил, что требует от Киева выполнения Минских соглашений, имея в виду "особый статус" Донбасса на условиях Москвы: "Другой альтернативы просто нет. В Киеве говорят, что будут выполнять, то говорят, что это разрушит их страну. И президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится-не нравится. Терпи, моя красавица! Надо выполнять".

Хотя в США ранее подтвердили, что Украина за эти годы исполнила "большинство, если не все" условия Минских соглашений. В то же время со стороны России не было практически ничего сделано в этом направлении.

Киев автономию ОРДЛО по сценарию Кремля отвергает.

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