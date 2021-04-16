Президент Беларуси собирается лететь в Россию с рабочим визитом для "серьезной встречи".

В Кремле заявили, что президенты Российской Федерации и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Москве 22 апреля.

"Встреча действительно запланирована на 22 число. Она готовится во второй половине дня. Мы планируем, что президент Беларуси Лукашенко прибудет в Москву с рабочим визитом", - цитирует пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова "Интерфакс".

При этом, по словам Пескова, проведение встречи никак не связано с Посланием президента РФ Федеральному Собранию, которое должно состояться накануне, 21 апреля. Президенты собираются продолжить диалог о развитии сотрудничества между странами.

Читайте такжеГлава МИД Беларуси обвинил Украину в нежелании выполнять Минские соглашения"Вы видите, насколько идет активный диалог. Вы видите, какое обилие совместных проектов, совместных планов. Это требует разговора на высоком уровне, который сегодня проходит в Минске, и на высшем уровне", - сказал пресс-секретарь.

Встреча Путина и Лукашенко

Ранее о возможной встрече сообщал сам Лукашенко. "Где-то в конце апреля, скорее всего, 22, мы встретимся в Москве. Это будет серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем", - отметил Лукашенко в пятницу, 16 апреля, в Минске на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным.

После встречи с Путиным, по словам Лукашенко, запланирован форум в Подмосковье, а затем союзный Совмин России и Белоруссии.

"После, в сентябре-октябре - договоримся по обстановке - Высший Госсовет Союзного государства. К этому ВГС нужно очень хорошо подготовиться, чтобы продвинуться в сторону Союзного государства", - заявил Лукашенко.

В феврале президент Беларуси уже был с рабочим визитом в России и встречался с Путиным.

Справка УНИАН. Союзное государство - надгосударственность Российской Федерации и Республики Беларусь с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.

Договор о создании Союзного государства России и Беларуси подписан 8 декабря 1999 в Москве. Он вступил в силу 26 января 2000 после обмена ратификационными грамотами.

В конце 2019 была утверждена дорожная карта более углубленной интеграции Беларуси в состав Союзного государства. На пути завершения образования Союзного государства стала позиция президента Беларуси Александра Лукашенко, который не хочет терять свою власть вследствие ликвидации Беларуси в рамках Союзного государства.

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Автор: Катерина Комолова