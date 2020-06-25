В МИД прокомментировали завтрашние переговоры Макрона и Путина по Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на запланированных на пятницу, 26 июня, переговорах по видеосвязи президентов Франции и РФ Эммануэля Макрона и Владимира Путина будут обсуждены вопросы сдвигов в Минском процессе и условия для проведения саммита лидеров «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция и РФ).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сообщил на совместной с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто пресс-конференции в Киеве по результатам заседания совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.
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Отвечая на вопрос, известно ли в МИД, в каком контексте будет обсуждаться вопрос Украины во время запланированной на 26 июня видеоконференции президентов Франции и РФ, Кулеба заявил: «Контекст классический - Франция является одной из участниц «нормандского формата», поэтому разговор будет вестись о том, как достигать положительных сдвигов в Минском процессе и как дойти до момента, когда саммит между членами «нормандской четверки» станет возможным».
Кулеба отметил, что во время последних визитов украинских делегаций в Берлин и Париж была подчеркнута настроенность Украины на проведению саммита «нормандского формата» и на достижение конструктивных договоренностей без пересечения наших «красных линий» в Минском процессе в Трехсторонней контактной группе для того, чтобы такой саммит стал возможным.
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«Нам нужно двигаться вперед. Мы рассчитываем на конструктивную роль Франции в содействии тому, чтобы РФ также занимала конструктивную позицию и также была настроена на движение вперед с целью прекращения войны и деоккупации наших территорий», - резюмировал министр.
Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 26 июня, в формате видеоконференции обсудит с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Украине.
"Есть необходимость добиться дальнейшего прогресса в отношении кризисной повестки дня, особенно в отношении Украины", - говорится в заявлении Елисейского дворца.
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