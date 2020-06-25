В МИД прокомментировали завтрашние переговоры Макрона и Путина по Украине

Кулеба отметил, что во время последних визитов украинских делегаций в Берлин и Париж была подчеркнута настроенность Украины на достижение конструктивных договоренностей без пересечения "красных линий" в Трехсторонней контактной группе для того, чтобы стало возможным проведение саммита "нормандского формата".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на запланированных на пятницу, 26 июня, переговорах по видеосвязи президентов Франции и РФ Эммануэля Макрона и Владимира Путина будут обсуждены вопросы сдвигов в Минском процессе и условия для проведения саммита лидеров «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция и РФ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сообщил на совместной с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто пресс-конференции в Киеве по результатам заседания совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

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Отвечая на вопрос, известно ли в МИД, в каком контексте будет обсуждаться вопрос Украины во время запланированной на 26 июня видеоконференции президентов Франции и РФ, Кулеба заявил: «Контекст классический - Франция является одной из участниц «нормандского формата», поэтому разговор будет вестись о том, как достигать положительных сдвигов в Минском процессе и как дойти до момента, когда саммит между членами «нормандской четверки» станет возможным».

Кулеба отметил, что во время последних визитов украинских делегаций в Берлин и Париж была подчеркнута настроенность Украины на проведению саммита «нормандского формата» и на достижение конструктивных договоренностей без пересечения наших «красных линий» в Минском процессе в Трехсторонней контактной группе для того, чтобы такой саммит стал возможным.

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«Нам нужно двигаться вперед. Мы рассчитываем на конструктивную роль Франции в содействии тому, чтобы РФ также занимала конструктивную позицию и также была настроена на движение вперед с целью прекращения войны и деоккупации наших территорий», - резюмировал министр.

Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 26 июня, в формате видеоконференции обсудит с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Украине.

"Есть необходимость добиться дальнейшего прогресса в отношении кризисной повестки дня, особенно в отношении Украины", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

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