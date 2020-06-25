Обсудят Украину: Путин и Макрон 26 июня проведут видеоконференцию – Reuters
Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон планируют провести видеоконференцию.
Об этом сообщает Reuters.
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По данным СМИ, мероприятие запланировано на пятницу, 26 июня.
«Необходимо продвинуться дальше по темам кризисов, в частности в Украине», - заявили в Елисейском дворце.
Политики также намерены обсудить вопросы безопасности в Европе, ливийский кризис, а также кибербезопасность и другие виды двустороннего сотрудничества.
Как сообщал УНИАН, Украина обращалась с призывом о прекращении огня на Донбассе в условиях пандемии коронавируса.
"Мы обращались на Минской площадке с призывом о прекращении огня. Сейчас гораздо больше более важных вызовов. Сейчас проводятся по этому вопросу консультации. Мы говорили об этом с Германией и Францией – в эти страны у нас были первые после объявления карантина международные визиты делегаций", - заявил Зеленский.
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