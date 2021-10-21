Факт встречи с президентом столичный мэр подтверждает.

Столичный городской голова Виталий Кличко впервые за последний год встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Эту информацию подтвердил сам Кличко в комментарии ZN.UA. Встреча состоялась 19 октября после заседания парламентского комитета, который поддержал законопроект о столице.

Мэр уточнил, что договорился о встрече еще 6 октября во время мероприятий к годовщине трагедии Бабьего Яра. Кличко говорит, что сам подошел к президенту с предложением встретиться, тот согласился. Встреча состоялась вечером во вторник в Офисе президента.

"Мы, действительно, встретились. Впервые за последний год. Говорили долго о проблемах столицы", - сказал Кличко. И опроверг обсуждение законопроекта, который поддержал комитет. Известно, что он предусматривает разделение полномочий мэра и главы КГГА.

Читайте такжеКличко не пустили встречать Меркель в аэропорту "Борисполь" (видео)

По данным СМИ, на встрече в ОП присутствовал потенциальный будущий префект Киева - действующий министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Введение должности префекта предусматривает законопроект о столице. Информацию о присутствии Чернышова на встрече выяснить у Кличко не удалось.

Отметим, пресс-службы президента Украины и КГГА эту встречу не анонсировали и пока официально не комментировали.

Информация о возможной отставке Кличко

20 августа некоторые СМИ сообщали, что в тот день на СНБО может рассматриваться вопрос об увольнении Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Кличко пригласили на заседание СНБО 20 августа, однако он сказал, что не пойдет. В социальной сети мэр Киева сообщил, что не сможет посетить заседание, поскольку будет участвовать в заседании Ассоциации городов Украины.

В тот же день секретарь Совбеза Алексей Данилов на брифинге после заседания отметил, что у СНБО нет полномочий снимать Кличко с должности главы КГГА.

С критикой в адрес Кличко неоднократно выступал как лично президент, так и представители его Офиса, а также некоторые "слуги народа".

Автор: Юрий Годован